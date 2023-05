Ben Simmons au Mondial avec l’Australie pour se requinquer ?

Et si le retour en grâce de Ben Simmons passait par l'équipe nationale ? Voilà des années que le joueur des Nets est attendu par les Boomers en compétition internationale, mais doit décliner ou déclarer forfait sur blessure. Cette fois, ce pourrait être la bonne. L'Australie est bien entendu qualifiée pour la prochaine Coupe du monde qui se tiendra du 25 août au 10 septembre aux Philippines, en Indonésie et au Japon. Et à en croire el sélectionneur Brian Goorjian, interrogé sur SEN Radio, Simmons pourrait bien être de la partie.

"Ben est dans un état d'esprit où il veut absolument être en bonne santé, en condition physique et prêt à jouer. A l'heure où je vous parle, je pense qu'il y a une chance vraiment importante qu'il participe à la Coupe du monde", a déclaré Goorjian.

Absent du sprint final avec Brooklyn après avoir peiné à s'exprimer et à s'épanouir lorsque l'équipe tournait autour de Kevin Durant et Kyrie Irving, Ben Simmons a de nouveau souffert du dos et été au repos forcé. Avec des semaines de repos et une préparation adaptée, il pourrait être apte d'ici le mois d'août.

Lors de la dernière Coupe du monde, en 2019, l'Australie avait terminé à la 4e place, en s'inclinant contre l'équipe de France lors du match pour la médaille de bronze. Comme à chaque compétition, les Boomers seront ambitieux et auront de bonnes raisons de l'être, surtout si Ben Simmons vient les renforcer et est dans de bonnes dispositions mentales et physiques. D'autres joueurs avant lui ont retrouvé le moral et la confiance grâce à la sélection. C'est tout le mal qu'on lui souhaite.

Pour rappel, l'Australie sera dans le groupe E au Mondial, en compagnie de l'Allemagne, du Japon et de la Finlande.

