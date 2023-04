Kevin Garnett pense que la carrière de Ben Simmons est encore sauvable et il l'a expliqué dans un message intense et cash. Du KG dans le texte.

Ben Simmons est forfait jusqu'à la fin de la saison et nul ne sait s'il reportera le maillot des Brooklyn Nets la saison prochaine. Les partisans de l'Australien sont de moins en moins nombreux après sa saison difficile au milieu des problèmes qui ont abouti au départ de Steve Nash et aux trades de Kyrie Irving et Kevin Durant. Il y a tout de même toujours un O.G. qui croit en lui : Kevin Garnett.

Sur Showtime, le Big Ticket a adressé un message intense et passionné - pléonasme en ce qui concerne Garnett - pour inciter Simmons à reprendre sa carrière en main et redevenir le All-Star qu'il était il n'y a pas si longtemps.

"Je n'aime pas faire ça, mais je vais parler de Ben Simmons. Ben, si tu m'écoutes mec, je veux que tu retrouves tes racines et que tu retrouves pourquoi tu aimes le basket. Tu as encore beaucoup de choses à donner, frérot. Le voir être écarté jusqu'à la fin de la saison avec des problèmes de dos et devoir repasser par cette putain de musique... Melo, DeMarcus Cousins et Dwight Howard sont chez eux à l'heure qu'il est alors qu'ils pourraient être dans la ligue. Si ton coeur n'y est pas, ça ne peut pas pas le faire. Je pense qu'il a encore une occasion d'y arriver, mais ça doit venir de lui, de Ben Simmons. Pas de sa mère ou des gens autour de lui. Je veux voir ce mec tout casser. Il a un autre putain de niveau en lui. Le voir être forfait pour la fin de la saison, ça me fait mal. Il doit revenir et nous montrer quelque chose. Je veux voir Ben Simmons dans cette putain de Summer League. J'ai besoin de le voir faire des workouts pendant l'été et pas toutes ces merdes que les gens postent sur Instagram. Je parle de workouts dans la vraie vie. C'est ça la NBA".

Peut-être que ce message ne sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que Simmons s'offrira une petite masterclass avec Kevin Garnett cet été. Au vu de ses difficultés à répondre aux attentes et à faire évoluer son jeu, ça ne peut pas être une mauvaise idée.

