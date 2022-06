Des nouvelles rassurantes de Ben Simmons

Entre problèmes de santé mentale et blessure au dos, Ben Simmons a certainement vécu la pire période de sa carrière cette année. Après une saison blanche marquée par son départ des Sixers, le meneur des Brooklyn Nets espère rebondir en 2022-2023. Il a justement récupéré de sa récente intervention chirurgicale et avance vers la prochaine étape avant son retour sur le terrain.

Opéré au dos au mois de mai, Simmons est désormais rétabli, d’après le New York Post. Il entame maintenant la rééducation, une étape clé avant de retrouver l’entraînement. Cette phase devrait durer environ trois semaines, si l’on en croit les informations initialement communiquées par les Nets. Le joueur australien devrait donc être prêt pour le training camp. Il devrait même avoir le temps de travailler son jeu pendant l’été, pour faire un retour dans les meilleures conditions.

Pour rappel, le triple All-Star est arrivé à Brooklyn dans un transfert en cours de saison, notamment échangé contre James Harden. Finaliste pour le titre de DPOY en 2021, ses qualités défensives sont attendues dans une équipe très portée vers l’attaque avec Kevin Durant et Kyrie Irving.

Les Nets sont à nouveau pressentis comme des prétendants au titre avec ce nouveau trio. Ils auraient certainement pu faire mieux en playoffs avec Ben Simmons. Mais le meneur ne se sentait alors pas en mesure de jouer. Il a dû regarder ses coéquipiers se faire éliminer par les Celtics (4-0) depuis le banc, avant son opération.

"Il reviendra quand il dira : ‘Je suis prêt’. Surtout après une absence aussi longue. Quand il sera prêt, ce sera à lui de dire : ‘Je me sens à l’aise. Je me sens prêt à y aller. Je veux, je veux contribuer’. On ne peut pas pousser un joueur dans ses retranchements après une si longue absence", a affirmé Steve Nash, son coach.