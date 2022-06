Kyrie Irving et les Nets se dirigent vers une extension sous conditions

Depuis la fin de la saison, Kyrie Irving est au centre de nombreuses rumeurs. Au terme d’un exercice compliqué, on a entendu que les Nets ne souhaitaient pas prolonger Kyrie Irving. Il a même été question d’un sign-and-trade pour qu’il quitte Brooklyn dès cet été. Mais, finalement, Irving et son équipe semblent bien partis pour renouveler leurs vœux.

Malgré toutes les spéculations, les franchises rivales ont toujours pensé qu’Irving resterait. Sa re-signature n’a jamais vraiment été remise en question. "Tous les signes pointent vers un retour de Kyrie Irving aux Nets", écrit Brian Lewis du New York Post.

Kyrie Irving a jusqu’au 29 juin pour décider de prendre ou non sa player option de 36,5 millions de dollars pour la saison 2022-2023. Il pourrait choisir de devenir agent libre, mais une extension serait clairement l’issue la plus probable.

Arrivé à Brooklyn en 2019 avec Kevin Durant, Irving reste proche de KD, mais aussi du propriétaire Joe Tsai. Le projet sportif de la franchise semble toujours tourné autour des deux stars, qui espèrent encore gagner un titre ensemble. Mais les commentaires du GM Shawn Marks, le mois dernier, ont toutefois jeté le doute sur sa situation. Mais la principale question ne serait en réalité pas sa re-signature, mais plutôt les conditions de son prochain contrat.

Une structure contractuelle à déterminer

Le septuple All-Star n’a joué que la moitié des matches possibles depuis sa signature aux Nets (123/226). Il a manqué une part importante de ses rencontres à cause de blessures, mais aussi en raison de son statut vaccinal. Ce point a fait polémique pendant toute l’année et n’a pas fait l’unanimité dans le vestiaire.

Ces absences sont à la racine des spéculations sur une potentielle séparation entre Irving et son équipe. Cependant, puisque les deux camps sont partis pour continuer leur aventure, elles pourraient surtout affecter les termes de son contrat.

Sous le maillot des Nets, le meneur affiche des moyennes de 27,1 points, 6 passes et 4,7 rebonds par match, à 49% au tir, dont 40,6% à trois points. Des statistiques exceptionnelles pour l’un des leaders offensifs des Nets. Avec de tels chiffres et un tel impact sur le terrain, Kyrie Irving peut prétendre au max.

Toutefois, compte tenu de ses problèmes de disponibilité, son salaire pourrait être conditionné par certains bonus. Au plus, 15% de son contrat peut être soumis à des critères appelés "unlikely incentives". La structure du deal de Kyrie Irving pourrait par exemple prévoir de lui donner le max s’il joue un certain nombre de matches. Il devrait pour cela refuser sa player option et négocier un nouveau contrat avec Brooklyn.

Si certains points restent sujets à débat, Irving et Durant devraient rejouer ensemble len 2022-2023. Avec le potentiel retour de Ben Simmons, les Nets viseront le titre l’année prochaine encore. Et qui sait ? Peut-être que cette fois sera la bonne.

