Kevin Durant défend Nash, qui va probablement rester coach des Nets

Depuis qu'il a pris les rênes des Brooklyn Nets en 2020, Steve Nash a l'air d'avoir pris 10 ans. Il faut dire que le job s'est avéré encore plus compliqué que prévu. On se doutait que les excentricités de Kyrie Irving et la pression inhérente à des projets aussi ambitieux pourraient lui rendre un peu la tâche difficile. Mais pas que ce serait aussi compliqué... Les Nets ont quitté les playoffs 2022 dès le premier tour la nuit dernière sur un sweep retentissant contre Boston, pour parachever une saison 2021-2022 aussi épuisante que déprimante.

Quel est le degré de responsabilité de Nash dans cette débâcle ? C'est le front office qui en décidera et, selon Marc Stein (qui connaît bien Nash), le propriétaire Joe Tsai veut contenter Kevin Durant. "KD" s'est toujours montré protecteur de l'ancien meneur des Suns et il semblerait qu'il y aura une nouvelle chance pour lui. Au sortir du game 4 contre les Celtics, Durant a trouvé des excuses à son coach.

"Steve a eu des cartes terriblement difficiles à jouer depuis deux ans. Pour un coach débutant, il a dû faire face à tellement de choses : des trades, des blessures, le Covid... Je suis fier de la manière dont il concentre sa passion sur nous. On va tous essayer de progresser pendant l'été et voir ce qu'il se passera la saison suivante".

Kyrie Irving n'a lui pas encore fait de grande déclaration pour soutenir Steve Nash. On se souvient de ses déclarations la saison dernière, lorsqu'il tentait d'expliquer à KD, dans un live Instagram, que "n'importe qui pouvait coacher les Nets". Kyrie a beau avoir assumé une partie des maux de Brooklyn ces derniers jours, quelques mots de soutien pour valider le choix probable de la direction de reconduire Nash ne seraient pas de trop.

Là où on peut encore douter du fait que Steve Nash soit l'homme de la situation, c'est dans ce qu'ont montré les Nets cette saison sous leurs différentes versions. Lorsque Durant, Irving et Harden ont joué ensemble, la mayonnaise a pris, sans que l'on puisse toutefois apercevoir une réelle identité de jeu autre que celle basée sur l'énorme talent de ces trois-là. Lorsque KD et Kyrie ont été absents sur blessures ou par refus de se faire vacciner, c'est précisément là que l'on aurait dû voir des choses.

L'effectif que Nash a eu à sa disposition sans ses stars n'était pas fabuleux, mais on aurait pu s'attendre à voir un élan ou une dynamique se créer autour des role players responsabilisés. Ce qui aurait d'ailleurs pu être utile face aux Celtics une fois Kevin Durant et/ou Kyrie Irving neutralisés...

Pour sa défense, il a effectivement dû composer avec les blessures, le choix vaccinal de Kyrie, le drama autour de James Harden et désormais de Ben Simmons. Mais s'il se voit bien offrir une nouvelle opportunité de montrer ses compétences, il lui faudra un peu plus que l'affection des joueurs pour ne pas que ce projet Brooklyn soit l'un des projets les plus retentissants de l'histoire de la NBA.