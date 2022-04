Les résultats de la nuit en NBA

Celtics @ Nets : 116-112

Raptors @ Sixers : 106-88

Jazz @ Mavs : 77-102

Boston Celtics - Brooklyn Nets : 4-0

Ce qui devait être une série disputée n'aura été qu'une immense démonstration et la preuve que l'on ne peut pas juste compter sur deux stars pour remporter des matches. Boston a écarté Brooklyn de son chemin en passant un grand coup de balai. Les Celtics ont justifié leur décision de ne pas tanker sur la dernière journée pour éviter les Nets, finalement loin d'être aussi effrayants que prévus.

Ce game 4 a pourtant vu Kevin Durant se réveiller offensivement malgré le travail de sape collectif des joueurs d'Ime Udoka. KD a inscrit 39 points avec 9 passes et 7 rebonds, avec toutefois une adresse encore un peu trop branlante pour un joueur de son calibre.

Malgré ça, la partie a de nouveau été relativement serrée et, dans pareilles conditions, Boston a ce petit truc en plus qui fait la différence : l'alchimie collective et la connaissance de son identité de jeu.

Les choses auraient pu mal tourner lorsque Jayson Tatum (29 pts) a pris sa 6e faute en début de 4e quart-temps, mais là encore les Celtics ont fait front, eux qui avaient débuté ce dernier quart-temps avec 12 points d'avance. Un lancer raté par Kevin Durant à -2 s'est transformé en panier d'Al Horford pour mettre un terme aux espoirs de BK.

Al Horford follows up the miss for a HUGE Celtics bucket ‼️ pic.twitter.com/5D1wKsXzcj — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 26, 2022



Marcus Smart s'est encore éclaté (20 points, 11 passes), Jaylen Brown (22 pts) et Grant Williams (13 pts) aussi, pendant que Kyrie Irving (20 pts) et Seth Curry (23 pts) faisaient de leur mieux pour répondre.

Le temps de l'autopsie viendra. En attendant, Kevin Durant et Kyrie Irving ont indiqué qu'ils voyaient toujours Steve Nash comme l'homme de la situation. Le front office aura-t-il le même avis ?

- Les Nets auront au moins fini cette saison sur un record. Bon, il n'est pas très enviable... Nic Claxton a manqué ses 10 (!) premiers lancers francs du match avant d'en mettre un, ce qui lui permet de s'emparer du record du Shaq (8).

“Nic Claxton to the line to shoot 2” pic.twitter.com/dtrkifYIvI — Sean Capalbo (@8Capalbo) April 25, 2022

Philadelphie Sixers - Toronto Raptors : 3-2

Jamais une équipe n'a perdu une série après avoir mené 3-0 en playoffs NBA. Il y a une première à tout et on espère quand même pour les Sixers et la legacy de Doc Rivers qu'ils ne seront pas des pionniers en la matière. Philadelphie avait l'opportunité de plier l'affaire à domicile cette nuit, mais s'est totalement liquéfié face aux Raptors, qui accueilleront le game 6 avec la ferme intention de marquer l'histoire.

Tout est en train de partir de travers depuis l'annonce de la blessure au pouce de Joel Embiid et personne n'a vraiment su relever le niveau cette nuit. Les Sixers n'ont inscrit que 88 points à la maison, muselés par l'énorme énergie et l'envie de leurs visiteurs. On avait pressenti que cette intensité et le profil des joueurs de Nick Nurse pouvaient poser problème à Philadelphie. Sauf qu'on ne l'avait absolument pas vu sur les trois premiers matches.

Pascal Siakam (23 pts, 10 rbds, 7 pds) est maintenant totalement lancé dans cette série et son leadership est en train de renverser des montagnes. Même en l'absence de Fred VanVleet, Toronto a trouvé des solutions et tout le monde a haussé le ton au niveau du playmaking, de Siakam à Scottie Barnes en passant par Gary Trent Jr.

Pascal Siakam led the @Raptors in scoring to power them to the Game 5 victory forcing a Game 6! #WeTheNorth@pskills43: 23 PTS, 10 REB, 7 AST#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/NLI7hXkQzA — NBA (@NBA) April 26, 2022

James Harden est toujours en semi-sommeil (15 points, 7 passes, 11 tirs en 45 minutes), alors que les limites physiques d'Embiid en ce moment semblent requérir une montée en régime pour éviter la catastrophe.

Les Sixers vont désormais se rendre au Canada, sans Matisse Thybulle (pas vacciné) avec face à eux une équipe remontée comme une horloge. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer alors que Doc Rivers détient déjà le record de séries perdues après avoir mené 3-1 ?

Dallas Mavericks - Utah Jazz : 3-2

On avait eu l'impression qu'en égalisant à 2-2, le Jazz avait retrouvé un supplément d'âme et un peu de confiance collective. Raté. Rudy Gobert et ses camarades ont pris une méchante avoinée à Dallas dans le game 5 et se retrouvent aux portes d'une élimination au 1er tour des playoffs.

Utah a vécu un calvaire offensivement, avec un historique 3/30 à 3 points (un record de maladresse en playoffs NBA pour une équipe qui a pris au moins 25 tirs extérieurs) et n'a marqué que 72 points. Si la défense avait au moins été en place, l'accident offensif aurait pu se compenser. Mais jamais Utah n'est parvenu à freiner le tandem Luka Doncic (33 pts, 13 rbds, 5 pds) - Jalen Brunson (24 pts).

Doncic a d'ailleurs marqué autant de points que le Jazz dans le seul 3e quart-temps (19)... C'est à se demander si la série ne serait pas déjà terminée si Luka n'avait pas manqué les trois premières rencontres...

Rudy Gobert a été le meilleur marqueur du cinq de Salt Lake City, avec 17 points et 11 rebonds à 6/7, pendant que Donovan Mitchell (4/15) et Bojan Bogdanovic (0/9) vrillaient dans les grandes largeurs.

Luka had the Magic on display in the @dallasmavs' Game 5 victory to take a 3-2 series lead! #MFFL ✨ @luka7doncic: 33 PTS, 13 REB, 5 AST

✨ 19 PTS in Q3#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/B38jtZLyUl — NBA (@NBA) April 26, 2022

Les esprits se sont échauffés en fin de match après une tentative de contre d'Hassan Whiteside sur Luka Doncic, parti au dunk. On ne sait pas trop pourquoi Dorian Finney-Smith et Reggie Bullock sont venus embrouiller Whiteside, mais cet élan chevaleresque pour aider leur coéquipier au sol a fait expulser le pivot du Jazz en même temps que Bullock...

Things getting chippy after after Hassan Whiteside had a hard foul on Luka 👀 Reggie Bullock and Whiteside were both ejected pic.twitter.com/HqzgZ0pg45 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 26, 2022

Un petit rappel que Luka Doncic est un phénomène de précocité ? Avec 499 points, le Slovène est le 5e joueur le plus prolifique de l'histoire après ses 15 premiers matches en playoffs, derrière Michael Jordan (581), Rick Barry (521), Wilt Chamberlain (510) et Bob McAdoo (509).