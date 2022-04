Ja Morant nommé MIP à l’issue d’un vote très serré

Rookie de l’année en 2020, MIP en 2022. Un résumé express des débuts sensationnels et de la progression fulgurante de Ja Morant depuis son arrivée chez les professionnels. Bon depuis le premier jour, le meneur des Memphis Grizzlies s’est affirmé comme une superstar en NBA. Un cap qui est souvent difficile à franchir. C’est sans doute pourquoi les votants ont préféré le récompenser lui plutôt qu’un autre.

Il termine devant Dejounte Murray (San Antonio Spurs) et Darius Garland (Cleveland Cavaliers). Mais c’était très serré. L’ironie, c’est que Morant a été finalement moins souvent cité que ses deux dauphins : 51 journalistes l’ont inclus dans leur ballot, contre 63 pour Murray et 62 pour Garland. Sauf qu’il a compilé plus de premières places : 38 contre 20 pour son premier poursuivant et 15 pour... Jordan Poole, qui termine pourtant quatrième du vote. C'est ce qui a donc fait la différence.

Ja Morant - qui est devenu All-Star pour la première fois en 2022 - est ainsi récompensé pour la meilleure saison de sa très jeune carrière. Il a battu ses records aux points (27,4), aux rebonds (5,7), aux interceptions (1,2) et en termes d’adresse (49%) tout en contribuant à la deuxième place des Grizzlies à l’Ouest. Ses coéquipiers Desmond Bane et Jaren Jackson Jr ont d’ailleurs eux aussi terminé dans le top-10 du vote pour le MIP.

Comme Giannis Antetokounmpo auparavant, le jeune homme espère désormais se mêler pleinement dans la course pour le MVP. Il n’en était pas si loin – quoique si, vu le niveau stratosphérique affiché par Nikola Jokic, Joel Embiid et Giannis – cette saison. Pour ça, il faudra encore hausser son niveau de jeu d'un cran ou deux. Mais le deuxième choix de la draft 2019 a déjà montré que bosser dur et progresser faisaient partie de son ADN. Alors, qui sait ?

