Iverson adoube Ja Morant et lui prédit un titre de MVP

Allen Iverson est sous le charme de Ja Morant et prédit un très grand avenir au meneur des Memphis Grizzlies.

Ja Morant fait de son mieux pour être considéré comme un candidat crédible au titre de MVP cette saison. La tâche est rude, tant Nikola Jokic, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo ont placé la barre très haut. Malgré tout, ses récentes performances et le contenu de sa saison font que son nom est sur toutes les lèvres à l'heure qu'il est, au sortir de son record de points en carrière (52) face aux Spurs et aux highlights qu'il a encore proposés.

S'il ne décroche pas le trophée de MVP, ce ne sera que partie remise. C'est ce que pense en tout cas l'un des 75 meilleurs joueurs de tous les temps selon la NBA : Allen Iverson. "The Answer" est fan de Ja Morant et il ne s'en cache pas. Dans un tweet publié juste après le carton du meneur des Memphis Grizzlies, "AI" a posté une photo de son propre trophée de MVP avec un maillot de Morant posé dessus et la légende :

"Tôt ou tard, Ja Morant".

Allen Iverson est toujours positif avec la génération actuelle, ce qui fait presque de lui une exception. Si certains sont plus ouverts d'esprits que d'autres, beaucoup d'anciennes gloires sont persuadées que les stars du 21e siècle n'auraient pas pu jouer à leur époque. Iverson se moque pas de mal de ça et aime simplement voir les meilleurs joueurs actuels de la planète s'épanouir et jouer à leur meilleur niveau. C'est très appréciable.

