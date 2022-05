Depuis que ce projet des Brooklyn Nets s'est monté autour de Kevin Durant et Kyrie Irving, on a malheureusement compris qu'il n'y avait pas de fumée sans feu. Lorsque des rumeurs contrariantes ont commencé à fleurir, elles ont presque toujours été suivies d'effets négatifs, que ce soit autour des choix personnels de Kyrie ou des envies de départ de James Harden.

La situation est donc un poil inquiétante, alors que le New York Daily News relaye deux informations qui ont leur importance. Tout d'abord, les Nets ne souhaiteraient pas offrir de prolongation à Kyrie Irving, échaudés par les événements de la saison passée. Le meneur All-Star dispose d'une player option qu'il aimerait activer en ayant la certitude qu'un nouveau contrat à Brooklyn l'attend dans la foulée. On peut comprendre que les Nets hésitent, tant son talent n'a pas pu compenser la frustration représentée par ses décisions.

Ensuite, et c'est peut-être lié, Kevin Durant et le front office ne se seraient pas adressés la parole depuis l'élimination au 1er tour des playoffs par Boston. On pourrait se dire que le General Manager Sean Marks n'a simplement pas envie de déranger KD pendant ses vacances, mais il faut noter qu'il est rare qu'à cette période de l'année une superstar et la direction de sa franchise observent un silence radio entre eux.

On sait à quel point Durant est attaché à Irving et souhaite que le projet soit toujours articulé autour de leur entente. Comment prendra-t-il la nouvelle s'il apprend que les Nets n'ont pas accédé à la requête de son camarade et, indirectement, à la sienne ? Les prochaines semaines devraient nous éclairer là-dessus...

