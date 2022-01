Kyrie Irving s’exprime encore une fois sur la vaccination

La vie sans Kevin Durant commence par une défaite pour les Brooklyn Nets. Malgré Kyrie Irving et James Harden, ils n’ont pas su prendre le dessus sur les Cleveland Cavaliers lundi soir. Les prochaines semaines s’annoncent donc assez compliquées. Parce que KD ne reviendra probablement pas avant la fin février.

De quoi mettre beaucoup de pression sur les deux autres All-Stars de l’effectif. Et particulièrement Irving, qui doit encore plus répondre quotidiennement à des questions concernant son statut vaccinal. Il lui a fallu expliquer à des journalistes insistants pourquoi la blessure de son camarade ne remettait pas en question sa décision, qui dépasse évidemment le cadre du basket.

« Kevin va s’en remettre et tout ira bien. On va devoir gérer son absence entre nous. Mais en ce qui concerne ma vie en dehors du basket, je reste attaché à ma décision. Je ne vais pas changer d’avis simplement parce qu’il s’est passé quelque chose en NBA. C’est comme si ça devenait plus important que ce qui se passe dans le monde réel. »

« Ma vaccination devient un sujet basket. Mais en dehors de ça, je vis ma vie. J’adore mes coéquipiers, j’adore jouer pour les Nets mais j’ai déjà réfléchi à la question pendant un long moment et j’ai pris ma décision tout en sachant que certains seraient d’accord et d’autres non. J’aimerai que l’on agisse différemment et pas seulement pour moi mais aussi pour tous ceux qui perdent leur boulot parce qu’ils ne sont pas vaccinés. »