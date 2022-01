Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Celtics : 92-104

Hornets @ Knicks : 97-87

Sixers @ Wizards : 98-117

Nets @ Cavs : 107-114

Bulls @ Grizzlies : 106-119

Pacers @ Clippers : 133-139

Bucks @ Hawks : 114-121

Blazers @ Magic : 98-88

Raptors @ Heat : 99-104

Thunder @ Mavs : 102-104

Suns @ Spurs : 121-107

Jazz @ Lakers : 95-101

5 trades pour sauver la saison des Lakers

- Atlanta, la ville de Martin Luther King, qui ne gagne pas lors d'un MLK Day, ç'aurait fait un peu tâche. Même en pleine crise de résultats, les Hawks ont trouvé les ressources pour renverser Milwaukee et mettre un terme à une série de 10 défaites de suite à domicile.

Menés une bonne partie du match, les hommes de Nate McMillan ont réussi leur finish grâce notamment à Trae Young (30 pts), John Collins (16&12) et DeAndre Hunter (20 pts). Les 61 points cumulés de Giannis Antetokounmpo (27) et Khris Middleton (34) n'ont pas suffi.

- Histoire de mettre la thématique en valeur jusqu'au bout, Memphis, ville où le Pasteur a été assassiné, a aussi célébré le MLK Day avec un succès. Plutôt en contrôle face à des Bulls diminués et dans une mauvaise passe 4 défaites de suite), les Grizzlies ont fait le job en partie grâce au tandem Ja Morant (25 pts) - Desmond Bane (25 pts).

La rencontre s'est un peu tendue lorsque Ja Morant et Tony Bradley ont semblé proches d'en venir aux mains. C'est là que l'on a pu constater que Steven Adams était vraisemblablement capable de soulever des troncs d'arbre et d'apaiser n'importe quelle situation venimeuse.

Ca chauffe un peu entre Ja Morant et Tony Bradley pic.twitter.com/GuKWKHWiK8 — Basket-Infos (@Basket_Infos) January 17, 2022

Booker claque 48 pts, les Suns sont les patrons

- Devin Booker pète le feu en ce moment et sa présence au All-Star Game le mois prochain sera encore plus indiscutable après son carton de la nuit face aux Spurs. San Antonio tenait le bon bout avant de craquer dans le dernier quart-temps face aux Suns d'un Booker en fusion (48 pts).

Le leadership et la gestion de Chris Paul (15 points et 12 passes) ont aussi permis à Phoenix de signer une 4e victoire de suite pour conforter leur première place en NBA.

Devin Booker: Walking bucket 🔥@DevinBook explodes for a season-high 48 PTS to propel the @Suns to the road dub! pic.twitter.com/yfivz8njuy — NBA (@NBA) January 18, 2022

Johnson et Westbrook font du bien aux Lakers

- Les Lakers ont pris une belle bouffée de confiance cette nuit en venant à bout du Jazz. L.A. a eu besoin de facteurs X pour surprendre Utah, en l'occurrence Stanley Johnson (15 pts) dont l'énergie a beaucoup dérangé Rudy Gobert (19 points, 16 rebonds, 3 contres), et... Russell Westbrook (15 pts).

Le meneur des Lakers a réussi un panier plus la faute très important dans la dernière minute de jeu pour donner à son équipe un avantage définitif. Son visage et son sourire dans le money time ont témoigné d'une vraie libération après des moments très difficiles.

Kuzma postérise Embiid

- Belle nuit pour les Wizards, qui ont dominé assez sereinement Philadelphie, et qui ont vu Kyle Kuzma (15 pts, 16 rbds) s'offrir le poster de la nuit sur Joel Embiid (32 pts), ce qui n'arrive pas fréquemment.

La belle nuit de Nico Batum

- "Je n'ai rien fait de fou, j'ai juste mis mes shoots quand j'étais ouvert". Nicolas Batum a humblement fêté son record personnel avec les Clippers lors de leur victoire contre les Pacers cette nuit. Muet en première mi-temps, le capitaine de l'équipe de France a pris feu après le repos avec 32 points inscrits à 7/10 à 3 points.

Grâce à l'adresse de "Batman" et à l'énergie de Reggie Jackson - les deux hommes ont inscrit 33 des 35 pts des Californiens dans le 4e quart-temps - L.A. a pu l'emporter.

32pts pour Nicolas Batum dans la victoire contre Indiana. Tous ses points ont été inscrits en 2ème MT.

Son record chez les Clippers et premier match à 30pts depuis le 2 février 2018.

Le + de pts sur une MT cette saison

Giannis (35)

Batum (32)

Curry (30)pic.twitter.com/crWp1Ys3bf — Mos (@mosdehuh) January 18, 2022

Miles Bridges on fire, McCollum de retour

- Les Hornets, privés de LaMelo Ball, ont fait le gros du boulot en première mi-temps contre les Knicks, grâce à une défense de fer et à un Miles Bridges qui avait décidé de battre son record de points en NBA cette nuit. L'ancien de Michigan State a compilé 38 points, 12 rebonds et 5 passes à 14/20.

Titulaire, Evan Fournier n'a pas surnagé (6 points, 2 passes en 25 minutes).

- CJ McCollum a fêté son retour avec une victoire sur le parquet d'Orlando. Après avoir manqué 17 matches, l'arrière des Blazers a contribué au succès des siens en inscrivant 16 points à 7/13, pour épauler Jusuf Nurkic (21 pts, 22 rbds).

- Les Celtics ont mis du temps à se réveiller contre les Pelicans. Menés de 18 points en première mi-temps, Jayson Tatum (21 de ses 27 pts après le repos) et les siens ont cravaché pour gommer leur retard. Ils y sont parvenus grâce aux efforts combinés de Tatum, Jaylen Brown (23 pts), Dennis Schröder (23 pts), Al Horford (12) et Grant Williams (10).

Sans KD, c'est dur pour Brooklyn

- Comme on pouvait s'en douter, la vie sans Kevin Durant ne s'annonce pas simple pour les Nets. Même à l'extérieur, lorsque Kyrie Irving peut jouer. Brooklyn s'est incliné devant les Cavs et leur aspirant All-Star Darius Garland, encore excellent pour sonner la charge (22 pts, 12 pds) et permettre à Cleveland de mieux réussir sa fin de match.

Darius Garland spin cycle pic.twitter.com/L6ohBRA6uB — Leigh Ellis (@LeighEllis) January 17, 2022

James Harden (22 pts) et Kyrie (27 pts, 9 pds, 7 rbds), plutôt tranchant, n'ont pas pu empêcher la franchise de l'Ohio de signer une cinquième victoire consécutive. La défense est aussi à mettre en avant pour les Cavs, qui ont limité Brooklyn à 19 points dans le dernier quart-temps.

- Luka Doncic a enregistré son troisième triple-double en cinq matches pour aider les Mavs à poursuivre sur leur bonne dynamique en NBA. Malgré une adresse calamiteuse (4/17) contre OKC, le Slovène a compilé 20 points, 12 passes et 11 rebonds pour Dallas, qui a contenu de justesse un comeback du Thunder de Shai Gilgeous-Alexander (34 pts).

- Jimmy Butler a fêté le retour de son pote Bam Adebayo comme il se doit. Le triple-double de "Jimmy Buckets" (19 pts, 10 pds, 10 rbds), décroché sur un rebond dans les dernières secondes, a propulsé le Heat vers le succès contre Toronto et la deuxième place de la Conférence Est. Adebayo, titulaire, a apporté 14 points et 9 rebonds après avoir manqué 6 semaines de NBA.