Bradley Beal et les Wizards ont-ils tué la confiance de Ben Simmons ?

Ben Simmons a beau être plus ou moins remis physiquement, il n’est clairement plus le même joueur qu’il y a quelques années, quand il agressait le cercle en puissance, cavalait en transition, créait du jeu pour les autres, etc. Il lui reste des flashs du All-Star qu’il a été mais il reste bloqué mentalement et ça explique probablement en grande partie ses performances discrètes avec les Brooklyn Nets, où il compile environ 6 points, 6 rebonds et 6 passes par match.

C’est comme si l’Australien n’osait même plus tirer par moment et son manque d’agressivité est problématique pour son équipe. Ça fait finalement longtemps que c’est comme ça, le constat s’est juste exacerbé avec le temps. Un coach de la Conférence Est, resté anonyme, se souvient d’une anecdote marquante qui remonte à plusieurs années. Il raconte que Scott Brooks et les Washington Wizards ont été les premiers à faire faute intentionnellement sur Simmons pour le forcer à tirer des lancers-francs. Et ça l’aurait fait craquer.

« Philly menait de 20 points et Brooks a commencé à demander à ses joueurs d’envoyer Ben Simmons sur la ligne dans le quatrième quart-temps. Le match est devenu de plus en plus serré et il a balancé de plus en plus de briques. Même Bradley Beal a fini par faire faute sur lui, alors que normalement, les meilleurs joueurs évitent de faire faute intentionnellement. »

« Les deux ont eu un échange un peu houleux et Ben a lâché ‘j’en ai marre que ces enfoirés fassent faute sur moi. Je vais mettre les deux. Je parie 5000 dollars que je vais les mettre.’ Beal lui a alors répondu ’Tu veux parier 20 000 dollars ?’ Il est allé sur la ligne et il a raté les deux. Il n’a plus dit un mot ensuite. »