Aux Nets, le rôle de Ben Simmons reste une énigme

Malgré les départs de Kevin Durant et de Kyrie Irving, Ben Simmons ne trouve toujours pas sa place aux Nets.

En théorie, les transferts successifs de Kevin Durant et de Kyrie Irving auraient dû lui laisser le champ libre. En pratique, la place de Ben Simmons aux Nets est toujours aussi difficile à appréhender. Même pour lui, qui a admis au New York Daily News n’avoir "aucune idée" de son rôle dans l’équipe de Brooklyn à terme.

"Tout a changé toute l’année, donc c’est compliqué de vraiment comprendre ce qui se passe, mais j’espère que nous trouverons un certain rythme et une certaine cohérence", a hésité l’intéressé, visiblement confus.

Sur les quatre derniers matches, l’Australien n’a joué que 18,8 minutes en moyenne. Son temps de jeu a atteint de nouvelles profondeurs face aux Knicks, contre lesquels il n’est resté sur le terrain que pendant 13 petites minutes. Une chute vertigineuse pour ce joueur, titulaire indéniable d’une équipe ambitieuse avant son transfert.

Les statistiques de Simmons sur cet échantillon relèvent du détail : 4 points, 4,5 rebonds, 3,8 passes à 57,1% au tir. Sa production actuelle est bien inférieure à ses standards en carrière. Il s’annonce donc laborieux, dans ce contexte, de viser mieux que ce rôle de second plan.

"C’est une expérience différente (de sortir du banc). Qu’importe ce dont l’équipe a besoin pour gagner, je suis prêt à le faire", a-t-il tenté après ses premiers matches sans les deux stars du projet.

Recruté pour sa défense dans un premier temps, le premier choix de la draft 2016 n’est plus au niveau qui lui avait valu, il y a deux ans, de finir deuxième du vote pour le titre de Défenseur de l’année. Offensivement, le meneur semble plus limité que jamais. Il se présente ainsi comme une énigme pour son coach, Jacque Vaughn, qui ne sait plus comment l’utiliser.

Ben Simmons touche un salaire de 35,4 millions de dollars cette saison. Ce chiffre est aujourd’hui bien plus imposant que ce qu’esquissent ses performances. Celui-ci grimpera d’ailleurs à 37,9 millions l’année prochaine, puis 40 millions en 2024-2025. Ces sommes, devenues déraisonnables par la force des choses, devraient encourager les Nets à chercher une vraie place à leur figurant de luxe. Celle-ci se trouve peut-être dans leur effectif… ou peut-être dans un autre.

Ben Simmons et les Nets, clap de fin dès cet été ?