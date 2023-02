Ben Simmons et les Nets, clap de fin dès cet été ?

Pour cet exercice 2022-2023, les Brooklyn Nets avaient un Big Three composé de Kevin Durant, Kyrie Irving et Ben Simmons. Au 15 février, les deux premiers cités ont été échangés et le troisième pourrait suivre dès la fin de la saison !

En effet, d'après les informations du journaliste de Yahoo Sports Jake Fischer, les Nets ont prévu de placer l'Australien sur le marché l'été prochain. Jugé trop décevant, le natif de Melbourne n'a pas réussi à retrouver son meilleur niveau après sa saison blanche en 2021-2022.

Avec un contrat à quasiment 80 millions de dollars sur 2 ans, il ne sera cependant pas simple à bouger. Mais Brooklyn compte sur "son potentiel" pour attirer quelques offres. Un problème tout de même en perspective avec une valeur "quasiment nulle" pour Simmons sur le marché.

Après ses déboires aux Sixers, il a sérieusement du mal à relever la tête. Au point où les Nets l'utilisent d'ailleurs de moins en moins... Pour lui permettre de se relancer, un départ vers un petit marché peut incarner une solution.

Mais quelle équipe va réellement passer à l'offensive pour récupérer son contrat ? Le dossier Ben Simmons sera à suivre avec attention.

Ben Simmons ne va pas mieux : vivement l’été et… un nouveau départ ?