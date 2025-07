En tant que fan - saisonnier (on l'ouvre quand ça va bien, on l'ouvre moins quand ça ne va pas - du Magic, l'intersaison est rarement un moment où l'on se réjouit. Cette année, toutefois, difficile de bouder mon plaisir. Deux de mes joueurs préférés en NBA - parmi les non-superstars de ce monde - viennent de rejoindre Orlando. Autour de moi, on m'accuse presque de souffler dans l'oreille d'Anthony Parker (le frère de la divinité du basket Candace Parker) le General Manager.

Après le trade audacieux pour faire venir Desmond Bane, dont j'ai adoré l'apport et la mentalité à Memphis, voilà que Tyus Jones débarque à l'ouverture de la free agency. L'ancien Dukie est un peu sorti des radars après avoir été un super meneur back up chez les Grizzlies, avec des expériences décevantes dans des franchises elles-mêmes décevantes, à Washington et Phoenix. J'ai un faible pour les meneurs qui prennent soin du ballon et ont de bons ratios assists/turnovers. Tyus Jones n'est pas juste bon sur cet aspect. Il est exceptionnel. Evidemment, il a des limites dans d'autres secteurs, mais en soutien de Jalen Suggs et dans la rotation de ce Magic 2025-2026, je trouve que c'est un coup de maître. En toutes circonstances, Orlando aura un chef d'orchestre compétent sur le terrain, même lorsque Wagner et/ou Banchero ne sont pas sur le terrain.

La saison dernière, Tyus Jones était deuxième derrière Tyrese Haliburton au ratio assists/turnovers, avec 4.7, parmi les joueurs ayant fait au moins 100 passes décisives. Et c'était une saison faible d'après ses standards ! Jones a tout simplement les trois meilleures saisons all-time en la matière :

7.29 (2023-2024)

7.04 (2021-2022)

6.96 (2018-2019)

Orlando récupère donc un joueur propre et altruiste, en plus d'un arrière 3 and D capable de marquer 20 points par match et de proposer un défi physique à n'importe quel joueur de la ligue ou presque.

L'Est est ouvert, Banchero et Wagner vont passer un cap et Jahmal Mosley est un bon coach. De quoi imaginer Orlando aller en finale de Conférence ?