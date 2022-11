Ben Simmons découpé par un ancien All-Star !

Ben Simmons a du mal à relancer la machine. Après une longue absence, le talent des Brooklyn Nets incarne une déception sur ce début de saison. Mais il ne s'agit pas forcément d'une surprise et l'Australien va avoir besoin de temps pour retrouver un bon niveau.

Mais de son côté, Wally Szczerbiak en a visiblement assez vu. All-Star en NBA en 2002, l'ex-joueur des Minnesota Timberwolves a décidé de découper le natif de Melbourne. Pour lui, il est tout simplement surestimé par rapport à ses capacités.

"Le joueur le plus surestimé ? Ben Simmons, sans aucun doute. Il n'y a même pas un débat. Le gars ne pouvait même pas jouer les Playoffs il y a deux ans. Ensuite, il a eu peur d'aller sur le terrain toute l'année dernière. Le gars a peur de tirer.

On parle d'un premier choix de la Draft NBA et tu ne peux même pas le mettre sur le terrain ! Il est censé être un bon défenseur. Il a joué pour les Brooklyn Nets, qui ont encaissé 125 points par match. Et leur coach Steve Nash a été vérité car ils ne pouvaient arrêter personne.

Ben Simmons est tellement surestimé qu'on ne peut même plus le faire jouer. C'est un peu une honte", a lâché Wally Szczerbiak pour MSG Network.