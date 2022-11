Ben Simmons enfin prêt à se faire violence ?

Les Brooklyn Nets attendent énormément de Ben Simmons. Et jusqu'à maintenant, l'Australien a incarné une déception. Sur ce début de saison, le talent de 26 ans a sérieusement du mal à retrouver un bon niveau. Est-ce surprenant ? Pas forcément.

Après une si longue absence, le natif de Melbourne connaît logiquement des difficultés. Pour autant, sur les dernières semaines, Simmons n'a pas donné l'impression de vouloir forcer pour retrouver du rythme. Avec notamment du mal à enchaîner en raison d'un genou douloureux.

Mais désormais mieux sur le plan physique, l'ex-joueur des Philadelphia Sixers veut se faire violence.

"C'était bien de revenir sur le terrain, c'était l'essentiel pour moi. Je n'ai ressenti aucune douleur, donc c'était une bonne chose. Je suis mon propre critique le plus sévère, donc je pense que j'ai joué très mal. Je dois continuer à me pousser et à m'adapter.

Je dois continuer à me pousser. Ce serait facile pour moi d'abandonner, de m'arrêter et de me contenter de ça, mais ce n'est pas ce que je suis", a assuré Ben Simmons devant les médias.