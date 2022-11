Ben Simmons déjà mis sur le marché par les Nets ?

Ben Simmons a besoin de temps et les Brooklyn Nets n’en ont pas. La saison a beau être encore longue, la franchise new-yorkaise est déjà sur le point d’imploser. Si les dirigeants décident de ne pas tout casser, l’équipe va vite devoir remonter la pente après avoir débuté par 6 défaites en 8 matches.

Le problème, c’est que l’ailier australien est à côté de ses pompes sur le terrain. Il n’est que l’ombre du joueur qu’il a été lors de ses premières saisons aux Philadelphia Sixers. Il est à court de rythme, c’est évident, et pas encore au mieux physiquement, c’est logique, mais il manque clairement d’agressivité balle en main et il affiche un +/- de -13,9 points sur 100 possessions. Le troisième pire différentiel de la ligue (derrière deux membres des Houston Rockets) parmi les joueurs alignés au moins 30 minutes par rencontre.

Sans même jeter un œil aux statistiques, il suffit de le regarder jouer pour comprendre pourquoi il peut effectivement aider les Nets en étant la meilleure version de lui-même et pourquoi il les plombe tant qu’il ne se sera pas complètement remis mentalement et physiquement. Un retard et des contreperformances qui seraient déjà des sources de frustration pour Kevin Durant, la superstar de l’équipe.

Kevin Durant en aurait déjà marre de Ben Simmons…

Selon Ian Begley, insider new-yorkais, les Nets songeraient déjà à se séparer de Ben Simmons. Ils auraient même entamé des discussions avec une franchise de la Conférence Ouest pour transférer l’Australien en contrepartie d’un vétéran confirmé et adroit à trois-points. Les indices sont flous mais ils peuvent faire penser à Eric Gordon (Houston Rockets), Norman Powell (Los Angeles Clippers), Tim Hardaway Jr (Dallas Mavericks), Jordan Clarkson (Utah Jazz) ou éventuellement Josh Richardson (San Antonio Spurs).

Brooklyn pourrait éventuellement mettre la main sur un joueur ou un pick en plus, selon le niveau d’intéressement de l’autre franchise impliquée. Affaire à suivre. En tout cas, la vibe qui se dégage de la situation actuelle laisse penser que Ben Simmons a besoin d’un transfert de plus – pour un nouveau départ plus sain ailleurs, avec moins de pression – avant de vraiment retrouver son niveau All-Star.