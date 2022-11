Kevin Durant en aurait déjà marre de Ben Simmons…

Après une saison 2021-2022 mouvementée et un été très agité, ce début d'exercice a encore proposé un grand spectacle aux Brooklyn Nets. Des résultats décevants, le licenciement de Steve Nash et la polémique Kyrie Irving. Et de son côté, Kevin Durant doit faire de son mieux pour porter cette franchise.

Sur le plan sportif, l'ailier a d'ailleurs répondu présent face aux Washington Wizards (128-86). Mais dans les coulisses, la situation doit logiquement l'agacer. A 34 ans, le natif de Washington veut profiter de ses dernières années en NBA pour compléter son palmarès.

Et en l'état, les Nets semblent très loin de pouvoir viser le titre. Ainsi, d'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, KD affiche de la frustration... par rapport à Ben Simmons ! Débarqué l'an dernier en provenance des Philadelphia Sixers, l'Australien suscite de grandes attentes.

Sauf que pour le moment, il a sérieusement du mal à retrouver son meilleur niveau. Un peu trop à l'écoute de son corps, le talent de 26 ans provoque quelques tensions au sein du vestiaire des Nets. Et surtout, il existe des doutes sur sa capacité à revenir au top.

Autant dire que Kevin Durant pourrait, à nouveau, se poser des questions sur son futur à Brooklyn.

Unpopular opinion : Pourquoi les Blazers doivent aller chercher Kevin Durant