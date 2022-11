Les résultats de la nuit en NBA, celle des Bucks de Giannis Antetokounmpo

Cavaliers @ Pistons : 112-88

Heat @ Pacers : 99-101

Knicks @ Sixers : 106-104

Nets @ Wizards : 128-86

Bulls @ Celtics : 119-123

Hornets @ Grizzlies : 99-130

Clippers @ Spurs : 113-106

Raptors @ Mavericks : 110-111

Warriors @ Pelicans : 105-114

Bucks @ Timberwolves : 115-102

Trail Blazers @ Suns : 108-106

Jazz @ Lakers : 130-116

Giannis et les Bucks en 8-0 !

- La seule équipe toujours invaincue en NBA continue son parcours parfait. En déplacement sur le parquet des Minnesota Timberwolves (115-102), les Milwaukee Bucks ont obtenu un succès logique dans le sillage de Giannis Antetokounmpo (26 points, 14 rebonds, 11 passes décisives), mais aussi de Jrue Holiday (29 points).

Un match maîtrisé pour la franchise du Wisconsin, qui réalise ainsi le meilleur début de saison de son histoire. Malgré les copies correctes d'Antony Edwards (24 points) et de Karl-Anthony Towns (22 points), les deux hommes ont été un peu trop seuls pour les Wolves. A l'inverse, Milwaukee a créé un écart au fil de la partie. Avec notamment un bel apport de Bobby Portis (18 points, 8 rebonds) en sortie de banc.

🦌 @Giannis_An34 dropped his 30th career triple-double as he powered the @Bucks to the win to stay undefeated! #FearTheDeer 26 PTS | 14 REB | 11 AST pic.twitter.com/jnEafZB7Nu — NBA (@NBA) November 5, 2022

Déjà la rechute pour les Lakers

- Après deux victoires consécutives, les Los Angeles Lakers ont renoué avec la défaite lors de la réception du Utah Jazz (116-130). Grâce à un Lauri Markkanen (27 points et 12 rebonds) en feu, la formation de Salt Lake City a profité des énormes lacunes défensives des Californiens.

Bien aidé par les pénétrations de Jordan Clarkson (20 points) et de Colin Sexton (17 points), le Jazz a fait la différence. Et pourtant, Los Angeles a pu compter sur un excellent Russell Westbrook (26 points) en sortie de banc ! Mais collectivement, les Lakers étaient un cran en-dessous avec des performances moyennes pour Anthony Davis (22 points) et LeBron James (17 points).

Russell Westbrook, l’objectif osé des Lakers en 6ème homme

La victoire polémique des Blazers, le show DeRozan pour rien

- Auteurs d'un bon début de saison, les Portland Trail Blazers ont confirmé sur le parquet des Phoenix Suns (108-106). Problème, cette victoire a été entachée d'une énorme erreur d'arbitrage. Au buzzer, Jerami Grant (30 points) a donné ce succès aux siens. Mais l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder a clairement fait un énorme marcher...

Grâce à la clémence des arbitres, les Blazers sont donc repartis de Phoenix avec la victoire. Même maladroit, Devin Booker (25 points) a fait de son mieux pour résister avec Deandre Ayton (24 points). Mais les Suns ont été globalement trop imprécis à l'image d'un Chris Paul limité à 7 points.

JERAMI GRANT FOR THE WIN 🔥 pic.twitter.com/kx8eE8KQzG — Bleacher Report (@BleacherReport) November 5, 2022

- Dans un grand soir, DeMar DeRozan (46 points) a proposé un véritable festival. Et pourtant, les Boston Celtics l'ont emporté face aux Chicago Bulls (123-119). Alors que Nikola Vucevic (24 points, 12 rebonds) et Zach LaVine (16 points) ont tenté d'épauler l'arrière, le patron des Celtics a également répondu présent.

Avec 36 points, 12 rebonds et 6 passes décisives, Jayson Tatum a montré la voie aux siens. Et comme souvent depuis le début de la saison, Malcolm Brogdon (25 points) a fait la différence en sortie de banc.

Les Knicks renversent les Sixers, le Heat et Golden State patinent...

- Désormais sans James Harden, blessé, les Philadelphia Sixers ont été battus par les New York Knicks (106-104). Pourtant, Tyrese Maxey (31 points) a assumé ses responsabilités. Mais sans Joel Embiid, ses soutiens étaient limités, même si Tobias Harris (23 points) a répondu présent.

Un temps largués au score, les Knicks n'ont jamais rien lâché. Et ils ont pu compter sur Jalen Brunson (23 points), RJ Barrett (22 points) et Obi Toppin (17 points) pour recoller et ensuite l'emporter sur le fil. A noter le rôle limité d'Evan Fournier en sortie de banc : 2 points en 14 minutes.

James Harden absent un mois, ça se complique pour Philadelphie

- Le Miami Heat connait également un début de saison poussif. En déplacement, les Floridiens ont chuté sur le parquet des Indiana Pacers (99-101). De retour dans le troisième quart-temps, le Heat a été finalement trop court pour renverser les Pacers.

Même imprécis, Tyler Herro (29 points) a fait de son mieux, mais l'absence de Jimmy Butler a trop pesé. En face, Buddy Hield (25 points) a confirmé sa bonne forme, alors que Tyrese Halliburton (22 points) a été fidèle à lui-même. Comme souvent, Bennedict Mathurin (23 points) a eu un bel impact.

- Comme Miami, les Golden State Warriors ne parviennent pas à mettre la machine en route cette saison. Contre les New Orleans Pelicans (105-1114), le champion NBA en titre a enchaîné une 5ème défaite consécutive. Mais sur ce match en back-to-back, Steve Kerr avait décidé de protéger ses cadres.

Ainsi, son équipe B n'a pas démérité, mais n'a pas été suffisante. Trop brouillon, Jordan Poole (20 points) n'a pas réussi à porter les siens. A l'inverse, Brandon Ingram (26 points) a été solide en étant bien épaulé par CJ McCollum (20 points), Larry Nance Jr (20 points) et Zion Williamson (16 points).

Les Warriors, l’énorme gueule de bois du champion…

Doncic porte les Mavs, la balade des Nets

- Luka Doncic a encore fait la différence pour les Dallas Mavericks. Grâce au Slovène (35 points), les Texans l'ont emporté face aux Toronto Raptors (111-110). Avec un 8ème match consécutif depuis le début de la saison à plus de 30 points, il devient le second joueur à réaliser cet exploit en NBA après Wilt Chamberlain.

Longtemps largués au score, les Raptors ont réalisé un énorme come-back dans le money-time. Mais malgré les efforts d'OG Anunoby (27 points), les Canadiens ont finalement échoué. En face, Doncic était trop fort.

LUKA MAGIC on full display ✨ pic.twitter.com/hmHVLCIExh — Bleacher Report (@BleacherReport) November 5, 2022

- Toujours sans Kawhi Leonard, les Los Angeles Clippers peuvent se reposer sur Paul George (32 points). En patron, il a porté son équipe sur le terrain des San Antonio Spurs (113-106). Avec 5 autres joueurs à plus de 11 points, le collectif californien a été performant pour prendre le meilleur sur les Texans.

Pourtant, en sortie de banc, Devin Vassell (29 points) a sorti un grand match. Mais il était bien trop seul...

- Pour le premier match sans Kyrie Irving, suspendu, Kevin Durant a décidé de s'occuper de tout. Très facilement, KD a permis la victoire des Brooklyn Nets face aux Washington Wizards (128-86) avec 28 points et 11 passes décisives.

A l'intérieur, Nic Claxton (18 points, 9 rebonds) a également réalisé un bon travail. Alors que Bradley Beal (20 points) a fait de son mieux pour compenser les lacunes de son équipe. A noter que Durant a fait du sale sur Daniel Gafford...

Every angle of Kevin Durant's FILTHY crossover! pic.twitter.com/OiPJUmN5ro — NBA (@NBA) November 5, 2022

- Dans le même temps, les Memphis Grizzlies ont également déroulé face aux Charlotte Hornets (130-99). Très supérieurs sur le plan collectif, les Grizzlies n'ont pas eu besoin de forcer. Avec un temps de jeu réduit, Ja Morant (12 points, 11 passes décisives) n'a pas eu besoin de forcer son talent.

Avec l'énorme travail du 5 majeur de Memphis, dont un Steven Adams à 13 points et 19 rebonds, cette rencontre a rapidement tourné en faveur des Grizzlies.

- Enfin, les Cleveland Cavaliers ont également déroulé contre les Detroit Pistons (112-88). Un succès logique pour la formation de l'Ohio, qui a rapidement creusé l'écart par Jarrett Allen (23 points) et Kevin Love (21 points).

Même sans Donovan Mitchell, les Cavs ont affiché une vraie force collective. Et Cade Cunningham (19 points) n'a pas été suffisant pour rivaliser.

5 raisons de croire en Cleveland pour aller en finale de Conf’