James Harden absent un mois, ça se complique pour Philadelphie

Comme si le début de saison des Philadelphie Sixers n'était pas assez compliqué... La franchise vient d'annoncer que James Harden s'était blessé au tendon du pied droit et allait manquer au moins un mois de compétition.

C'est bien entendu une catastrophe pour les Sixers, qui avaient déjà du mal à trouver une alchimie, même si James Harden était le joueur le plus régulier du groupe depuis le début de la saison et semblait en pleine forme.

Avec cette nouvelle, Joel Embiid va devoir retrouver sa forme de la saison dernière et Tyrese Maxey montrer qu'il peut encore franchir un cap. Philadelphie a pour le moment un bilan de 4 victoires et 5 défaites, avec Embiid absent des deux dernières rencontres pour cause de maladie.

Il y a normalement assez de talent dans cette équipe pour se qualifier pour les playoffs sans trop de problèmes, mais le début de saison et cette blessure n'incitent pas un optimisme total.

Depuis le début de la saison, Harden tournait à 22 points, 10 passes et 7 rebonds de moyenne.

