Fâché, Adam Silver va rencontrer Kyrie Irving pour une explication

Charles Barkley déclarait l'autre jour qu'il ne comprenait pas qu'Adam Silver ne se soit pas emparé personnellement du dossier Kyrie Irving. Le patron de la NBA, de confession juive, attendait probablement d'observer la réaction du meneur des Brooklyn Nets après les critiques qui se sont abattues sur lui ces derniers jours. Kyrie s'est exprimé en indiquant qu'il avait compris "l'impact négatif" du documentaire qu'il avait partagé sur la communauté juive, mais n'a pas prononcé d'excuses formelles. Silver en a tiré un constat et va cette fois gérer lui-même la question.

Dans un communiqué paru jeudi, le boss de la ligue a indiqué sa déception et son souhait de rencontrer le joueur pour discuter avec lui de ce problème.

"Kyrie Irving a pris une décision insensée en postant le lien d'un film contenant des éléments antisémites profondément offensants. Bien que nous apprécions le fait qu'il soit d'accord pour travailler avec les Net et l'AFL (une association contre la haine raciale et l'antisémitisme, NDLR), je suis déçu qu'il n'ait pas offert d'excuse claire, ni dénoncé le contenu néfaste et blessant présent dans ce film dont il a choisi de faire la publicité. Je rencontrerai Kyrie en personne la semaine prochaine pour évoquer cette situation".

Kyrie Irving aura sans doute droit à un recadrage en bonne et due forme. S'il accepte d'être un peu plus lucide sur ce qui ne va pas dans toute cette histoire, il devrait s'en tirer sans amende, ni répercussion. S'il s'entête, cela risque d'être un peu plus compliqué pour les Nets et pour lui.

Kyrie Irving ne s'excuse pas mais comprend son impact négatif