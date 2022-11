Kyrie Irving ne s’excuse pas mais “comprend son impact négatif”

Kyrie Irving semblait avoir beaucoup de mal à comprendre ce qui n'allait pas dans son comportement ces dernières semaines. Entre le partage de la vidéo du complotiste Alex Jones et le lien vers un documentaire truffé de théories antisémites, le meneur des Brooklyn Nets s'est mis beaucoup de monde à dos, sans toutefois vouloir admettre la portée négative de ses actions. Il semblerait que Kyrie ait fait un pas vers l'apaisement et la maturité, aussi timide soit-il.

Dans un communiqué rédigé de concert avec les Brooklyn Nets et l'ADL, qui lutte contre l'antisémitisme et les discours de haine, Kyrie Irving et la franchise ont d'ores et déjà annoncé vouloir donner chacun 500 000 dollars à des organisations luttant contre la haine et l'intolérance contre les communautés.

"Je suis opposé à toute forme de haine et d'oppression. Je me tiens au côté des communautés marginalisées et impactées par cela au quotidien. Je suis conscient de l'impact négatif de mon post sur la communauté juive et j'en assume la responsabilité. Je ne crois pas que tout ce qui est dit dans le documentaire est vrai ou reflète ma pensée et mes principes. Je suis un être humain qui apprend de toutes les formes de vie et j'ai l'intention de garder l'esprit ouvert et d'écouter. Je tiens à le dire au nom de ma famille et de moi-même, nous ne voulions aucun mal à un quelconque groupe, à une ethnie ou une religion. Nous ne souhaitons qu'être un vecteur de vérité et de lumière".

On sent dans le vocabulaire utilisé, surtout sur la fin, que Kyrie Irving est toujours un peu perché. On ne trouve d'ailleurs pas la moindre trace d'excuse formelle. Mais il y a au moins l'espoir qu'il évite de relayer publiquement les oeuvres et points de vue problématiques sur lesquelles il s'est penché récemment.

Sportivement, les Nets ont dans tous les cas besoin d'un Kyrie concentré et performant, eux qui ont débuté la saison par 6 défaites en 8 matches et ont déjà renvoyé leur head coach Steve Nash.

