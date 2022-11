Sale soirée pour Kyrie Irving. Après son match fantomatique contre Brooklyn, le meneur des Nets a dû avoir les oreilles qui sifflent. Sur le plateau d'Inside the NBA sur TNT, Charles Barkley n'y a pas été de main morte au moment d'évoquer la dernière polémique à son sujet : le partage d'un lien (depuis retiré) vers un documentaire Amazon à caractère antisémite.

C'est un euphémisme de dire que Barkley aurait aimé plus de sévérité de la part de la NBA, qui n'a pas pris de sanction à ce jour contre Kyrie.

La NBA a fait une erreur. On a suspendu des joueurs à cause d'injures homophobes, à juste titre. Si quelqu'un se met à insulter les Afro-Américains, ce devrait être sanctionné aussi. Le fait que Kyrie ait posté la vidéo d'Alex Jones aurait dû déclencher quelque chose aussi, parce que ce mec est fou.

On ne sait pas si la NBA va prendre en compte l'indignation exprimée dans certains médias pour finalement sanctionner Kyrie Irving. Le garçon a dans tous les cas déjà la tête sous l'eau, après le début de saison catastrophique des Nets et le départ, mardi, de Steve Nash.

Barkley knocked this out of the park pic.twitter.com/R79PYqrxOh

