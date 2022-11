Steve Nash viré par les Nets, tout ça pour ça…

C'était bien la peine de jouer la carte de l'union sacrée pendant l'intersaison et de dire que tout le monde était prêt à tirer dans le même sens... Steve Nash n'est plus le head coach des Brooklyn Nets, après l'annonce ce mardi de son renvoi, d'après Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Après seulement 7 matches (2 victoires, 5 défaites), le climat anxiogène et le démarrage sportif décevant des Nets ont eu raison du Canadien. On peut quand même se demander pourquoi le front office a voulu prolonger l'expérience durant l'intersaison. Alors que Kevin Durant réclamait sa tête. Que Kyrie Irving n'en pensait pas moins. Et que Nash lui-même semblait au bord de la dépression nerveuse et qu'il n'avait déjà pas réussi à imposer sa patte avant le torrent de galères qui s'est abattu sur son équipe.

Sean Marks, le General Manager, a remercié Steve Nash pour ses services dans un communiqué, invoquant un souhait mutuel de se séparer, mais il paraît entendu que les stars du groupe ont joué un rôle prépondérant dans cette décision. KD et Kyrie Irving, pourtant en partie responsables de l'atmosphère pesante et du bilan en dents de scie pendant l'ère Nash, ne semblaient pas ou plus en phase avec un coach dont ils ont pourtant validé la venue en 2020.

Steve Nash aurait pu craquer bien avant

Certes, le double MVP n'a pas apporté la preuve qu'il avait ce qu'il fallait pour être un vrai bon coach en NBA. Mais quand on repense à ce avec quoi il a dû composer pendant son mandat, cela donne le tournis. Entre la pandémie, le refus de Kyrie Irving de se vacciner, le départ de James Harden, le flou autour de Ben Simmons et le souhait de Kevin Durant de le voir prendre la porte, il est presque étonnant qu'il n'ait pas craqué mentalement avant cette éviction.

Bon courage au coach qui reprendra le bébé. Les soucis sportifs sont loin d'être résolus ou même imputables uniquement à Steve Nash. Quant à l'extrasportif, pas besoin d'être devin pour comprendre qu'il y aura encore de quoi ravir les fans de drama dans les semaines et les mois à venir...

Et ce d'autant plus qu'il se murmure que l'une des candidats sérieux à sa succession serait Ime Udoka. Alors qu'il est suspendu toute la saison par les Boston Celtics, son éventuelle nomination rajouterait une nouvelle couche de drama pour une franchise qui en a déjà beaucoup trop vécu ses derniers mois.

Kyrie continue de se saborder, c’est mauvais pour lui et pour les Nets