Kevin Durant aurait demandé la tête de Steve Nash et Sean Marks, sans succès

Kevin Durant a, comme prévu, rencontré Joe Tsai, le patron des Brooklyn Nets, ces derniers jours. On se doutait que KD manifesterait son impatience à Tsai, alors que sa situation ne bouge pas depuis sa demande de trade il y a plus d'un mois. Visiblement, le double MVP des Finales n'a pas fait grand mystère de ses intentions et a été très clair : Durant aurait demandé à Tsai de choisir entre lui et la paire Steve Nash-Sean Marks.

C'est Shams Charania de The Athletic qui a dévoilé le contenu de ce rendez-vous. Il est donc à peu près certain que celui-ci s'est bien déroulé de cette manière. Peu après, Joe Tsai a lui même tweeté à ce sujet en indiquant que le front office des Nets avait toute sa confiance. Kevin Durant faisait pourtant partie, avec Kyrie Irving, de ceux qui avaient validé le choix de Steve Nash comme head coach en 2020, alors que Kenny Atkinson avait fait un travail colossal sur le banc pour rendre à nouveau Brooklyn compétitif.

Kyrie Irving, lui, avait d'abord salué l'arrivée de celui avec lequel il avait noué de bonnes relations avec le temps. Puis, quelques mois plus tard, avait laissé entendre qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'un coach dans la franchise et que tout le monde remplissait plus ou moins ce rôle...

Sean Marks, l'architecte de la reconstruction des Nets, a été prolongé il y a peu de temps et Kevin Durant savait probablement que Tsai ne toucherait pas à un cheveu du Néo-Zélandais. Peut-être espère-t-il en revanche toujours un changement de coach qui pourrait lui faire changer d'avis ? KD est, d'après Charania, toujours déterminé à quitter Brooklyn pour changer de décor après le fiasco gigantesque qu'a représenté cette aventure. Des équipes sont toujours à l'affût, mais le prix demandé par Marks est, fort logiquement, trop élevé pour que quelqu'un le paye à l'heure qu'il est.

Kevin Durant, les raisons d'un trade au point mort

Ce qui est certain, c'est que l'analyse de la situation par Kevin Durant continue d'être déroutante. A aucun moment il n'a remis en question, publiquement en tout cas, la manière dont Irving et ses atermoiements ont pénalisé les Nets et l'ont laissé porter seul ou presque le poids de l'attaque. Pas plus qu'il n'a réellement exprimé sa déception devant l'échec de l'expérience James Harden.

A ses yeux, Nash et Marks sont responsables. Si pour le premier on peut, tout en le plaignant d'avoir dû gérer des situations invraisemblables, considérer qu'il a eu du mal à imprimer son style de coaching. Pour Marks, en revanche, comment le blâmer d'avoir redonné du clinquant à la franchise alors qu'elle semblait condamnée à des années de lose ? L'ancien joueur des Spurs a associé KD et Kyrie, puis a exaucé quasiment le moindre de leurs voeux, quitte à chambouler l'effectif pour faire venir Harden, puis Ben Simmons.

Au rythme où vont les choses, il est probable que Kevin Durant débute la saison à Brooklyn, probablement dans une atmosphère assez pesante...