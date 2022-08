Kevin Durant, les raisons d’un trade au point mort

Le 30 juin dernier, Kevin Durant a choqué le monde de la NBA en réclamant son trade des Brooklyn Nets. Plus d'un mois plus tard, son cas n'a absolument pas évolué. Au point où l'ailier a réclamé une rencontre avec le propriétaire de la franchise Joe Tsai.

Mais comment expliquer une telle situation ? Tout d'abord, on le sait, le GM des Nets Sean Mark se montre particulièrement gourmand. Le dirigeant demande un package histoire pour accepter le départ de sa superstar.

Un prix qui a refroidi plusieurs équipes. Mais certaines formations restent tout de même actives. D'après le journaliste de SNY Ian Begley, le problème réside dans l'intégration d'une troisième et même peut-être d'une quatrième franchise dans ce deal.

Sans surprise, personne n'a envie "d'aider" une autre équipe à obtenir KD. Et du coup, il existe un vrai "pessimisme" au sein de la Ligue par rapport à une possible opération. Bien évidemment, le rendez-vous à venir entre le joueur et sa direction s'annonce déterminant.

Si Kevin Durant continue de faire pression pour obtenir son départ, Brooklyn pourrait légèrement baisser ses exigences. Mais en position de force grâce au contrat du joueur jusqu'en 2026, les Nets ont le temps pour gérer ce dossier.

Shaq critique Kevin Durant et sa demande de trade