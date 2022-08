Shaq critique Kevin Durant et sa demande de trade

Shaquille O'Neal fait partie de ceux qui auraient aimé voir Kevin Durant insister un peu plus et tenter de redresser les Brooklyn Nets. L'ancien pivot dominant est un peu dépité depuis l'annonce de la demande de trade de KD et il l'a fait savoir lors de son passage dans l'émission de Rich Eisen cette semaine. Selon lui, Kevin Durant doit assumer et prendre ses responsabilités puisque c'est lui qui est à l'origine de la formation de cette équipe, en tandem avec Kyrie Irving.

"Quand tu construits une maison, tu te dois de vivre dedans. En tant que leader, tu dois faire en sorte que ça marche. Mais je suppose que tu ne veux pas essayer que ça marche. Vous savez, je pense que Kevin Durant est probablement juste en train de chercher une équipe prétendante au titre. C'est bien plus facile de faire ça...", a déploré Shaq.

Pour ceux qui pensent que le Big Cactus se trompe et devrait se souvenir des fois où il a demandé son départ, comme à Orlando et Los Angeles, la situation est quand même assez différente. Shaquille O'Neal a quitté Orlando en tant que free agent, notamment parce que la somme proposée par le Magic lui semblait trop peu élevée. Pour son départ des Lakers, qui l'ont tradé à Miami, il a tout de même eu le temps de mener l'équipe quatre fois en Finales et de réussir un Three-Peaten 2000, 2001 et 2002.

Sa chasse de bagues a surtout démarré après le Heat avec des contrats courts qui n'ont finalement rien donné. Kevin Durant est à l'origine du projet Brooklyn, a sciemment choisi de s'associer à Kyrie Irving et de signer un contrat aussi long - sans porte de sortie - pour finalement demander son trade.

Frustré, Kevin Durant va rencontrer le proprio des Nets pour faire bouger les choses