Si les joueurs NBA étaient des personnages d’animés, vol. 1

Stephen Curry/Kirua Zoldik (Hunter X Hunter)

Sourire d'ange, vitesse de démon, tir qui foudroie… et instincts de tueur. Comme Kirua, Steph vient d’une famille d’élite et a été formé dès l’enfance à manier une arme dévastatrice : le tir à 9 mètres. Il court partout en rigolant, mais pendant que tu galères à suivre, il t’analyse, t’explose et repart en trottinant. Une attaque électrisante, une lecture surnaturelle du jeu et ce switch mental où il passe de gentil génie à sniper létal. Tu crois jouer à la balle, lui il joue à la mort subite.

Anthony Edwards/Monkey D. Luffy (One Piece)

Ant a le feu intérieur de Luffy, son élasticité façon Gum Gum aussi. Spontané, drôle sans le vouloir parfois et loyal, il est toujours prêt pour la baston. Il pense vraiment qu'il peut battre n'importe qui. Et parfois, il le fait… Il avance tête baissée, animé par un rêve et une foi absolue en ses camarades. Son One Piece, c’est le trône de la NBA et il a déjà mis le cap pour y arriver plus tôt que tard.

Tyrese Haliburton/Anya Forger (Spy X Family)

L’air innocent, les yeux ronds, et un cerveau qui capte tout avant les autres. Tyrese Haliburton lit les défenses comme Anya lit dans les pensées : une seconde d’avance, un sourire, et bim, passe décisive. Il a l’énergie du chaos mignon : imprévisible, parfois borderline dans ses interactions avec les autres, mais toujours spectaculaire. Comme Anya, il veut juste que tout le monde s’aime et s’amuse… tout en humiliant discrètement les grands de ce monde.

Nikola Jokic/Kyoraku Shunsui (Bleach)

Comme Kyoraku, Jokic a un côté flegmatique, détendu, mais surtout l’air du mec qui préférerait faire autre chose, comme boire et faire la sieste pour Shunsui, ou… boire et regarder des courses de chevaux pour Jokic. Il ne faut pas se méprendre pour autant. Sous cette apparente nonchalance, se cache un brillant stratège, un maître dans l’art de la passe folle et de la lecture de jeu. Le Joker, comme le capitaine de la 8e division du Seiretei, dégaine ses techniques originales et uniques au moment parfait. Généralement trop fort pour quiconque aurait fait l'erreur de le sous-estimer.

LeBron James/Kakashi Hatake (Naruto)

Comme Kakashi, LeBron est un vétéran ultra expérimenté qui a tout vu, tout vécu, et qui fait preuve d’une intelligence de jeu phénoménale. Une sorte de ninja légendaire, toujours calme, capable d’analyser une situation en une fraction de seconde et de sortir une technique parfaite au moment crucial. Kakashi est un ninja aux multiples facettes et aux techniques variées, au même titre que le “King” et son statut non officiel de joueur le plus complet de tous les temps. Comme le mentor de Naruto, LeBron a vécu des défaites difficiles mais en est revenu plus fort et continue à dominer sur le terrain alors que la nouvelle génération arrive…