Kevin Durant voit bien que les choses n'avancent pas depuis sa demande de trade qui avait choqué la NBA à la fin du mois de juin. Difficile de savoir si Brooklyn qui, en apparence, souhaite accéder à sa requête, a vraiment l'intention de le transférer. Certains pensent que Sean Marks demande une contrepartie totalement démentielle pour décourager quoi qu'il arrive les courtisans. D'autres estiment que KD ne pouvait pas s'attendre à une autre issue tant sa valeur reste élevée avec autant d'années de contrat à honorer, ce qui fait que les Nets sont dans leur bon droit en réclamant un package gigantesque.

En attendant, Durant veut faire bouger les choses dans un sens ou dans l'autre. D'après Heavy.com, le double MVP des Finales va directement rencontrer le propriétaire de la franchise, Joe Tsai, cette semaine. Le but : éclaircir les choses et tenter de voir si Brooklyn a réellement la volonté de le trader. Si ce n'est pas le cas, Kevin Durant exigera forcément de gros changements liés à ce qui l'a poussé à vouloir partir. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, puisqu'il ne s'est toujours pas exprimé publiquement à ce sujet. Ce que l'on sait, c'est que l'ancien joueur du Thunder et des Warriors savait que les Nets n'iraient pas loin en playoffs, comme il l'avait dit à son ami Mike James avant même le début de la post-saison.

Est-ce que cela peut concerner le coaching staff ? L'effectif ? La présence ou non de Kyrie Irving ? De Ben Simmons ? On devrait le savoir assez vite. En attendant, les négociations avec les franchises intéressées sont bien au point mort, qu'il s'agisse de Boston ou des autres. Si rien n'a bougé d'ici deux mois, on pourra supposer que Kevin Durant débutera la saison avec les Brooklyn Nets, qui ne sont absolument pas pressés.

Kevin Durant savait avant les playoffs que les Nets étaient condamnés