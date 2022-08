Kevin Durant savait avant les playoffs que les Nets étaient condamnés

Kevin Durant ne s'est toujours pas exprimé publiquement depuis l'annonce de sa demande de trade. En revanche, son ami Mike James, qu'il était venu voir jouer à Monaco lors des derniers playoffs de Betclic Elite, a vendu la mèche sur l'état d'esprit dans lequel se trouvait KD avant que cette bombe ne sorte. A vrai dire, il semblerait que le double MVP des Finales ne croyait pas franchement dans les chances de son équipe au moment des playoffs, malgré le retour de Kyrie Irving.

C'est ce qu'a expliqué la star monégasque lors de son passage dans le podcast Players Choice.

"Kevin Durant est l'une des personnes qui ont tout fait pour que je puisse venir à Brooklyn. On aime les mêmes choses et quand j'ai signé on a beaucoup traîné ensemble et on est devenus proches. Quand je suis reparti en Europe, on s'était dit que celui de nous deux dont la saison s'arrêterait en premier devrait aller voir l'autre jouer en playoffs.

A ce moment-là, je me disais que j'allais aller voir des Finales NBA parce que Kev y serait. Avant même les playoffs, quand ils étaient à la ramasse, je l'ai appelé et je lui ai dit que c'est lui qui allait venir me voir jouer en playoffs. Sur le coup, il m'a dit qu'il n'y avait pas moyen que ce soit lui qui vienne.

Puis une semaine après, on s'est rappelé et il m'a dit : Bon, je vais venir te voir dans quelques semaines, on est destinés à perdre."