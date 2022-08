Kyrie Irving “déteste Steve Nash et Sean Marks” lui aussi…

Kevin Durant a réclamé la tête de Steve Nash et Sean Marks. Kyrie Irving ne les supporte pas non plus, a priori. Bonne ambiance.

Kevin Durant et Kyrie Irving sont, malgré tout, à peu près toujours sur la même longueur d'ondes. Alors que les deux coéquipiers de Brooklyn veulent tous les deux changer d'air, ils semblent tout de même d'accord sur un point : le coaching staff et le front office des Nets ne leur convient pas et ils pourraient envisager de rester s'il y avait de gros changements de ce côté-là.

Ça n'arrivera pas, puisque Joe Tsai, le propriétaire, a répété après son entretien avec Kevin Durant qu'il faisait totalement confiance à la direction, et donc à Sean Marks. KD n'est pas le seul à avoir des griefs contre Steve Nash et Sean Marks, avec lesquels il entretenait pourtant de très bons rapports dans un premier temps. D'après le New York Post, qui cite une source anonyme, Kyrie Irving ne veut plus collaborer avec le coach canadien et le GM néo-zélandais.

"Kyrie Irving déteste ces deux gars. Il trouve que Steve Nash est catastrophique et que Sean Marks est mauvais", explique la source.

Si c'est effectivement ce que pense Kyrie, on peut supposer que c'est lié au refus du duo de le laisser participer aux rencontres à l'extérieur la saison dernière, lui qui était dans l'incapacité de jouer à domicile en raison de son statut vaccinal. Sportivement, Nash avait pourtant des affinités assez claires avec le jeu du meneur All-Star. Pareil en ce qui concerne Kevin Durant, avec lequel il a collaboré à Golden State, lorsqu'il était conseiller non-officiel pour les Warriors.

