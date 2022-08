Kevin Durant aurait perdu confiance en Ben Simmons à cause d’un groupchat

Ric Bucher est un peu moins connecté que lorsqu'il travaillait pour ESPN ou Bleacher Report, mais ce qu'il vient de dévoiler est assez troublant. On avait compris, avec sa demande de trade et sa requête supposée de voir Steve Nash et Sean Marks être renvoyés, que Kevin Durant ne croyait plus dans le projet des Brooklyn Nets. La présence de Ben Simmons, échangé contre James Harden, n'y change rien. Et il semblerait même qu'elle soit du genre aggravante...

D'après Bucher, Durant a immédiatement perdu confiance en Simmons à cause d'un épisode durant la série de playoffs perdue par Brooklyn contre Boston. La rumeur annonçait que l'ancien meneur de Philadelphie pourrait participer à au moins un match face aux Celtics, lui qui sortait d'une saison blanche pour les raisons que l'on connaît. La manière dont il a réagi aux interrogations de ses nouveaux coéquipiers, a dérouté tout le monde, à commencer par Kevin Durant.

"Les Nets discutaient dans leur groupchat avant le Game 4 contre Boston. Les joueurs pensaient que Ben Simmons allait jouer. On m'a dit que les joueurs avaient demandé à Ben s'il allait jouer et... il a quitté la discussion. Il n'a même pas répondu à la question, il est juste parti. Là, Kevin Durant aurait dit : 'J'ai signé pour ça, moi ? C'est avec des gars comme ça que je dois jouer' ?", a raconté Bucher lors de son passage dans l'émission de Colin Cowherd.

On saura forcément à un moment si les choses se sont bien déroulées ainsi. Mais avec tout ce que l'on a vu du côté de Brooklyn et même du côté de Ben Simmons ces derniers mois, c'est tout à fait crédible. C'est triste pour les fans des Nets, mais on a hâte que les langues se délient dans quelques années pour se rendre bien compte de l'énorme bazar qu'a été, et que continue d'être, cette expérience qui avait pourtant tout pour être probante sur le papier.

