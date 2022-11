Les Warriors, l’énorme gueule de bois du champion…

A la surprise générale, les Golden State Warriors s'imposent parmi les équipes décevantes sur ce début de saison. Après le titre remporté en 2022, la franchise californienne semblait avoir un effectif pour survoler cet exercice 2022-2023. Mais la réalité est bien différente.

Avec un bilan de 3 victoires pour 6 défaites, les hommes de Steve Kerr viennent d'enchaîner 4 revers consécutifs ! Et sur cette période, les Dubs ont affiché des énormes lacunes. Notamment sur le plan défensif avec des points trop facilement encaissés.

Conscient de cette situation, le coach des Warriors a déjà secoué son équipe.

"On a l'impression d'avoir un peu la gueule de bois du champion. Même nos gars majeurs n'ont pas joué une bonne défense. Et après il y a des jeunes inexpérimentés, des nouveaux gars, donc nous n'avons pas encore construit cette identité défensive et cette cohésion.

Mais je l'ai dit aux gars, nous devons nous sauver, car les autres ne le feront pas. Toutes les équipes sont impatientes de nous affronter. On est les champions en titre, quand on arrive, ils veulent nous faire tomber", a prévenu Steve Kerr face à la presse.