Les résultats de la nuit en NBA

Warriors @ Magic : 129-130

Nuggets @ Thunder : 122-110

- A quel moment est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter pour les Golden State Warriors ? Il n'y a que 9 matches joués dans cette saison NBA et largement le temps d'inverser la courbe, mais des défaites comme celle de cette nuit à Orlando, la quatrième de suite, poussent à s'interroger. Il n'y a pas d'absents majeurs dans le groupe de Steve Kerr, à l'exception de l'alchimie et de la force collective qui ont tracté cette équipe la saison dernière.

Le road trip des Californiens a pris une tournure cauchemardesque avec ce nouveau loupé face au Magic, qui n'avait gagné qu'un seul match depuis le début de la saison. Alors que Stephen Curry (39 points, 9 passes à 13/22), irréprochable, et ses camarades semblaient avoir le match en main (+12 à la pause), ils ont tour à tour craqué dans le 3e quart-temps (43-33) et dans le money time, pour perdre d'un petit point.

Curry et Klay Thompson ont répondu à 3 points au magnifique rainbow shot de Jalen Suggs, enfin débarrassé des blessures, mais le dernier shoot de Klay au buzzer n'a pas fait mouche.

JALEN SUGGS CLUTCH THREE AND STEAL 🔥 pic.twitter.com/zdMbHfeB6y — Bleacher Report (@BleacherReport) November 4, 2022

C'est à nouveau en défense que le problème a été criant pour les Warriors. Draymond Green, le cerveau de l'équipe de ce côté du terrain, est-il toujours affecté par l'incident d'avant-saison avec Jordan Poole ? Le problème est-il plus profond et collectif ? Steve Kerr, qui a indiqué vouloir procéder à des changements dans sa rotation, va devoir trouver des solutions.

- Il faut quand même saluer cette équipe du Magic qui, malgré un très mauvais bilan, est l'une des plus agréables à voir jouer dans ce début de saison en NBA. Paolo Banchero (22 pts), Jalen Suggs (26 pts, 9 pds) ou encore RJ Hampton (15 pts) ont fait des dégâts en mettant du rythme et en étant décomplexés face aux champions en titre. L'équipe semble aller dans le bon sens, indépendamment des résultats.

Jokic, un drôle de quadruple-double

Les Nuggets ont assuré l'essentiel en résistant à Shai Gilgeous-Alexander et OKC. "SGA" a encore été incroyable, avec un match old school sans le moindre tir à 3 points pris, mais avec 37 points (à 13/17 au shoot et 11/11 sur la ligne). En face, Denver se devait de réagir après la défaite contre les Lakers dimanche dernier. Nikola Jokic a sans surprise été à l'initiative du réveil, avec un triple-double (15 pts, 13 rbds, 13 pds) que les plus taquins qualifieront de quadruple-double, tant le Joker a été brouillon avec la balle (10 pertes de balle).

Aaron Gordon (27 pts) et Jamal Murray (24 pts), auteur d'un magnifique dunk en début de 4e quart-temps pour remettre son équipe d'équerre.

JAMAL MURRAY WITH THE REVERSE 😳 pic.twitter.com/gBXv1D1FFP — Bleacher Report (@BleacherReport) November 4, 2022

