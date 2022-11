Il y a peut-être finalement une chance pour que Kyrie Irving porte à nouveau le maillot des Brooklyn Nets cette saison et au-delà... Suspendu cinq matches minimum par la franchise pour avoir refusé de s'excuser publiquement d'avoir fait la promotion d'un documentaire à caractère antisémite, le meneur All-Star n'a pas mis longtemps à réagir. Sommé d'effectuer plusieurs étapes avant de pouvoir être réintégré à l'effectif, Irving a fait l'essentiel et ce qu'il avait jusqu'ici échoué à proposer : des excuses.

Dans un post Instagram, Kyrie a enfin semblé comprendre que le contenu dudit documentaire et son entêtement avaient heurté la sensibilité de nombreuses personnes.

"Au cours de mes recherches sur Dieu, j'ai posté un documentaire qui contenait de fausses affirmations et narrations antisémites qui sont à la fois fausses et offensantes pour les personnes de race et de religion juive. J'assume pleinement la responsabilité de mes actions et suis reconnaissant d'avoir une telle plateforme pour partager la connaissance.

J'aimerais aller de l'avant en ayant un dialogue ouvert pour en apprendre plus et grandir de cette expérience. A toutes les familles juives et les communautés qui ont été blessées et affectées par mon post, je suis profondément désolé de vous avoir causé de la souffrance et je m'en excuse. J'ai réagi de manière émotive à la base parce que j'ai été qualifié à tort d'antisémite, alors que j'aurais dû me concentrer sur les sentiments de mes frères et soeurs juifs qui ont été blessés par les remarques haineuses présentes dans le documentaire.

Je veux clarifier ce qui doit l'être quant à mon combat contre l'antisémitisme. Je n'aurais pas dû poster cela sans contexte, ni explication factuelle en précisant ce avec quoi j'étais d'accord ou pas d'accord dans ce documentaire. Mon intention n'était pas de manquer de respect à l'histoire culturelle juive au regard de l'Holocauste ou de perpétuer la haine.

Je vais apprendre de ce malheureux événement et espère que nous pourrons trouver une compréhension mutuelle. Je ne suis pas différent des autres êtres humains. Je suis un chercheur de vérité et de connaissance. Je sais qui je suis".