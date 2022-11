Kyrie Irving finalement suspendu par les Nets

Alors que leur réaction se faisait attendre, les Nets ont enfin pris une décision concernant Kyrie Irving. Le joueur, qui a partagé un lien vers un documentaire véhiculant des théories antisémites, a apparemment franchi la limite. Brooklyn, "consterné", a annoncé qu’il serait suspendu pour un minimum de cinq matches.

Hier, dans un communiqué commun avec sa franchise, le meneur a admis être "conscient de l’impact négatif de [son] post sur la communauté juive" et assurait en "assumer la responsabilité". Lui et son équipe avaient ainsi promis de donner chacun 500 000 dollars à des organisations luttant contre la haine et l’intolérance. Cependant, Irving, plutôt sur la défensive, ne s’est pas formellement excusé.

Devant la presse aujourd’hui, le joueur n’a pas changé de stratégie, n’avouant sa faute qu’à demi-mots. Dans une réponse de deux minutes, il n'a toujours pas présenté ses excuses, tentant à peine d'apaiser les tensions. C’était apparemment la goutte de trop pour les Nets, qui ont finalement réagi.

"Au cours des derniers jours, nous avons tenté à plusieurs reprises de travailler avec Kyrie Irving pour l’aider à comprendre le mal et le danger de ses paroles et de ses actions, qui ont commencé par la diffusion d’un film contenant une haine antisémite profondément dérangeante. Nous pensions que la voie de l’éducation dans cette situation difficile serait la bonne et nous pensions avoir progressé dans notre engagement commun à éradiquer la haine et l’intolérance. Nous avons été consternés aujourd’hui, lorsque l’occasion lui en a été donnée lors d’une session média, de constater que Kyrie a refusé de dire sans équivoque qu’il n’a pas de convictions antisémites, et de reconnaître le contenu haineux spécifique du film. Ce n’était pas la première fois qu’il avait l’occasion de le faire. Un tel manquement à désavouer l’antisémitisme alors qu’il en avait clairement l’occasion est profondément troublant, va à l’encontre des valeurs de notre organisation et constitue une conduite préjudiciable à l’équipe. En conséquence, nous sommes d’avis qu’il est actuellement inapte à être associé aux Brooklyn Nets. Nous avons décidé que Kyrie purgerait une suspension sans salaire jusqu’à ce qu’il satisfasse à une série de mesures corrective, qui répondent à l’impact préjudiciable de son comportement et que la période de suspension purgée ne soit pas inférieure à cinq matches", écrit la franchise dans un communiqué.

Au-delà de cette suspension, Kyrie Irving devrait rencontrer la semaine prochaine le commissioner de la NBA, Adam Silver. Le patron de la ligue, de confession juive, s’était en effet dit "déçu" de la réaction de l’athlète.

Entre le partage de la vidéo du complotiste Alex Jones et ce nouveau scandale, Irving s’est mis beaucoup de monde à dos. Il bascule, année après année, un peu plus dans le conspirationnisme. Peut-être que cette suspension lui permettra de réaliser, véritablement, l’impact de ses mots.

Sur le plan sportif, Brooklyn devra ainsi composer sans son meneur pendant un temps. Une perte considérable au regard de ses 26,9 points, 5,1 rebonds et 5,1 passes par match. 13e à l’Est avec un bilan de 2-6, alors qu’elle vient de perdre son coach en chef Steve Nash, la franchise se prépare ainsi à affronter une énième épreuve.