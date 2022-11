Russell Westbrook, l’objectif osé des Lakers en 6ème homme

Depuis trois matches, Russell Westbrook sort du banc des Los Angeles Lakers. Plutôt intéressant, le meneur semble prêt à accepter ce nouveau statut. Une étape importante qui devrait permettre à l'entraîneur Darvin Ham de l'installer dans ce rôle.

Sans redevenir un joueur dominant, l'ancien de l'Oklahoma City Thunder a un impact positif. Il peut prendre le jeu à son compte et semble plus à l'aise dans ses tentatives offensives. Bien évidemment, ce test va demander une confirmation sur la durée.

En attendant, Ham rêve d'une expérience réussie sur le long terme. Avec à la clé une belle récompense pour Westbrook.

"Vous pouvez me croire, Russ a été incroyable. Sur les trois derniers matches, il a été phénoménal. Je dois avouer l'un de mes objectifs égoïstes : lui permettre de se retrouver dans la conversation pour le trophée de meilleur sixième homme de l'année.

Et pourquoi ne pas commencer dès maintenant ? Quand nous avons eu du mal dans ce match, il est entré et a donné un énorme coup de pouce. Il a eu un impact sur ce match, d'une manière positive et productive", a apprécié Darvin Ham.