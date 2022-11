Russell Westbrook change d’avis : C’est mieux pour tout le monde s’il sort du banc

Et c’est surtout mieux pour lui. Russell Westbrook semble prêt à embrasser son nouveau rôle et c’est parfait pour les Los Angeles Lakers.

Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. Russell Westbrook s’apprête à prouver une fois de plus qu’il n’est pas totalement l’individu borné et insensible que ses détracteurs aiment dépeindre. Alors qu’il ricanait d’abord à l’idée de sortir du banc – un statut jamais facile à accepter pour une superstar – le voilà désormais prêt à accepter ce nouveau rôle. Il estime même que c’est ce qu’il y a de mieux pour lui et pour l’équipe.

« Ce changement a été bénéfique pour tout le monde. Mon boulot est de continuer à essayer de rendre l’équipe meilleure, peu importe de quelle manière, que ce soit en défendant, en prenant des rebonds. Je suis fier de pouvoir tout faire », confie l’intéressé.

Les mots choisis sont assez bateaux dans l’univers sportif mais il donne l’impression d’être en paix avec cette décision prise par le staff. Il faut comprendre que ce n’est vraiment pas évident psychologiquement d’avoir le recul nécessaire sur soi-même pour passer d’ancien MVP à sixième homme.

D’un point de vue extérieur, ça semblait inévitable. Parce que les Los Angeles Lakers ne tournaient pas bien avec Westbrook au côté de LeBron James dès le coup d’envoi. Il n’arrivait quasiment jamais à se mettre dans le rythme. Au final, les Californiens étaient pénalisés des deux côtés du terrain avec notamment un manque de spacing terrifiant en attaque.

Ça ne veut pas dire que Russell Westbrook ne peut pas du tout évoluer avec le King. Mais une fois mis dans une configuration différente, avec des responsabilités balle en main dès son entrée en jeu, ça donne une nouvelle dynamique.

« Quand Russell est actif, ça a un impact sur nous tous », remarque le jeune Austin Reaves. « C’est important pour nous. Son énergie et sa manière de jouer nous poussent, nous autres remplaçants. »

L’échantillon est faible mais déjà intéressant. Le meneur All-Star compile pour l’instant à 18 points, 8 rebonds et plus de 5 passes lors des deux matches qu’il a disputé en sortie de banc. Plus important encore, son différentiel est de +9 (contre -5 en tant que titulaire). Il a été l’un des principaux artisans de la première victoire des Lakers. Surtout, il a retrouvé le sourire et sa joie de vivre qui en font l’un des joueurs les plus enthousiasmants de la ligue. Il peut relancer sa carrière et la prolonger, dans un autre rôle.

Tout ne sera pas parfait à L.A., même avec Russell Westbrook en sortie de banc. Il manque encore des « two way players » et des shooteurs dans cet effectif. Mais la rotation est déjà un peu plus cohérente et, avec le talent qu’il y a dans ce groupe, au moins faire bonne figure paraît à la portée des joueurs de Darvin Ham. C’est déjà un début.