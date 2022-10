Ce n'est peut-être qu'une petite parenthèse enchantée au milieu d'un torrent de galères. Mais tout ce qui est positif est bon à prendre pour Russell Westbrook en ce moment. A vrai dire, l'ancien MVP a tellement eu l'air à côté de ses baskets et été tellement ciblé ces derniers mois, qu'il faut se réjouir de ce moment passé dimanche à la Crypto Arena. Les Lakers ont enfin gagné un match et Westbrook n'y a pas été étranger. Les fans, dont certains ont été odieux avec lui, ont même pris le parti de l'encourager et de lui apporter le soutien qu'il a lui-même réclamé.

Face aux Nuggets, "Russ" est à nouveau sorti du banc, mais son impact a été nettement plus important cette fois. Si Anthony Davis et LeBron James ont fait le gros du boulot, Russell Westbrook a apporté de l'énergie et de l'agressivité pour finir avec le meilleur différentiel de l'équipe (+18) et une ligne de stats encourageante : 18 points, 8 passes et 8 rebonds, à 6/12, avec deux paniers à 3 points.

A 115-106 pour les Lakers, son drive et sa finition main gauche ont permis aux Lakers de plier l'affaire. Le plaisir pouvait se lire sur son visage, alors qu'on n'avait plus vraiment vu de joie de jouer se dégager de ses performances depuis le début de la saison.

En première mi-temps, après avoir cuisiné un peu Jamal Murray et malgré le retard des Lakers au tableau d'affichage, Westbrook avait déjà montré une certaine forme de bonne humeur inattendue.

Après le match, le meneur des Lakers est revenu sur sa situation de remplaçant et sur cette impression qu'il n'était pas heureux jusque-là.

"Comme je l'ai dit depuis le premier jour, je ferai tout ce qu'il faut pour aider l'équipe. Pour le reste, je ne laisserai personne m'enlever ma joie. Je prends toujours du plaisir sur le terrain et profite du cadeau qui m'a été fait. Perdre n'est pas amusant, bien sûr. Mais j'adore voir mes coéquipiers se développer. Je ressens de la joie en voyant les autres être bons".

Pour que les Lakers remontent la pente, Russell Westbrook ne devra pas se contenter de regarder les autres prendre du plaisir. Il faudra qu'il reste sur cette dynamique et continue d'avoir ce type d'impact sur les rencontres. Là, son histoire à L.A. aura une chance de ne pas finir en accident industriel.

