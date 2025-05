Marine Johannès renonce aussi à l’Euro, à qui le tour ?

L'équipe de France féminine ne pourra définitivement pas se présenter sous son meilleur visage à l'Eurobasket 2025. Après Gabby Williams, Dominique Malonga et Carla Leite, c'est Marine Johannès qui a annoncé qu'elle renonçait à disputer la compétition estivale avec les Bleues. L'emblématique arrière de 30 ans va, comme ses camarades citées précédemment, se concentrer sur la saison WNBA qu'elle dispute actuellement avec le New York Liberty.

Les absences de Gabby Williams, qui aura le plus gros salaire à Seattle et de la pression, et Marine Johannès, qui espère aussi capitaliser sur sa saison américaine, sont fâcheux mais attendus. On peut regretter l'absence de Dominique Malonga, qui n'a pour le moment que des opportunités très réduites avec Seattle et aurait probablement plus de temps de jeu avec les Bleues. Carla Leite a des minutes chez les Valkyries, mais aurait également pu avoir l'opportunité de faire sa première campagne en équipe de france.

Ces forfaits ne seront peut-être pas les derniers puisqu'on attend désormais la décision des autres joueuses présentes dans la meilleure ligue du monde cette année, à savoir Marième Badiane (Minnesota Lynx), Janelle Salaün (Golden State Valkyries) et Leila Lacan (Connecticut Sun).

Bria Hartley, qui porte également les couleurs du Sun cette saison, est éligible puisque les Bleues ont le droit à une joueuse considérée comme naturalisée et que Gabby Williams est absente. Il y a néanmoins peu de chances de voir l'héroïne de la demi-finale France-Belgique 2019 avec la sélection ou en tout cas pas de rapprochement récent entre les deux parties...

L'Eurobasket 2025 aura lieu du 18 au 29 juin prochain à cheval entre l'Allemagne, l'Italie, la Grèce et la République tchèque.