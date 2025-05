Les Spurs agressifs pour Giannis ?

Si même Shams le dit... Antetokounmpo réfléchit sérieusement à quitter sa franchise de toujours à l'intersaison et les Bucks dont la fenêtre de titre s'est refermée seraient bien inspirés de commencer la phase de rebuild dès à présent si leur double MVP n'est plus heureux dans le Wisconsin.

Horst est loin d'être le meilleur GM de la ligue mais il n'est pas Nico Harrison pour autant. Les Lakers ne pourront donc pas le récupérer en catimini car les enchères seront ouvertes.

A ce petit jeu, personne ne pourra offrir un package plus intéressant que le Thunder. Reste à savoir si Sam Presti voudra se mêler à la lutte pour obtenir le grec. Si ce n'est pas le cas, les Spurs pourrait se retrouver en bonne position pour composer la raquette la plus effrayante de l'histoire de la NBA.

En récupérant le deuxième pick de la draft 2025 (ainsi que le pick 14 d'ailleurs) et donc Dylan Harper, San Antonio pourrait composer un package avec Fox, Vassell, Sochan plus 4 ou 5 tours de drafts pour Giannis. Ceci pourrait suffire. Vassell et Fox composent une base solide pour ne pas repartir de zéro mais si jamais les Bucks souhaitent faire un total reset, ce sont deux joueurs à forte valeur qui leur permettraient de négocier avec d'autres franchises pour pouvoir récupérer leurs picks.

De l'extérieur, ça ressemble à du gagnant gagnant. Milwaukee récupérerait un nombre important d'assets pour regarder le futur avec espoir. San Antonio, en ayant Wembanyama, Castle et Harper sous contrat rookie peuvent être agressifs à l'intersaison pour récupérer des role players idéaux via la free agency et serait immédiatement un contender (pas forcément un favori) sans pour autant compromettre totalement l'avenir.