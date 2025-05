Nikola Jokic : beaucoup de bière avant de décider son futur proche

C’est dur d’être une star. A peine s’est-il fait éliminer en playoffs, après une campagne individuelle totalement folle, que Nikola Jokic était interrogé sur son programme des prochaines semaines.

Pas le temps de digérer. Alors qu’il était forcément déçu, le pivot des Denver Nuggets a été questionné sur son été et l’EuroBasket 2025.

« Je pense que les Jeux Olympiques m’ont rendu encore meilleur. Jouer pour votre pays avec des règles différentes et des joueurs différents, ça m’a rendu meilleur », a expliqué Nikola Jokic.

« Je dois encore décider. Il y a un EuroBasket. Je dois discuter avec les coaches et avec certains des joueurs principaux, disons-le comme ça. Et nous verrons. Mais pour le moment, pour les prochains jours, il va y avoir beaucoup de bière, probablement. »

On adore Shai Gilgeous-Alexander, mais ça c’est une réponse de MVP ! Bon ok, ça n’a peut-être strictement rien à voir… Mais on aurait en tout cas difficilement pu imaginer meilleure réponse - et meilleur bottage en touche.

On espère en tout cas le voir à l’EuroBasket, parce que la Serbie nous a régalés aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Sur le terrain, comme en dehors. Où là aussi la bière avait coulé à flots une fois la campagne terminée… Décidément.