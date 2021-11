Le bras de fer entre les Philadelphia Sixers et Ben Simmons ne fait pas que soûler les fans. Si Philly est pénalisé sportivement par la situation, le joueur commencerait à sentir méchamment les conséquences financières de son choix de ne pas jouer.

C’est ce qu’a en tout cas assuré Howard Eskin lors de son show sur la radio 94WIP. Selon ses sources, Ben Simmons serait particulièrement dépensier. Or, entre les amendes et les retenues sur salaire, il a forcément beaucoup moins d’argent pour financer son train de vie. Au point d’être fauché ?

Inapte à l’entraînement, Ben Simmons… s’entraîne

« Quelqu’un de très fiable m'a dit qu’il se pourrait qu’il soit à sec, fauché », a expliqué Howard Eskin. « Il n’a plus de liquidité. Parce qu’il perd beaucoup d’argent et qu’il en dépense beaucoup. (…) Il a deux maisons dans la région de Philadelphie, qui valent probablement 9 ou 9 millions. Il achète une nouvelle voiture tous les mois, quatre ou cinq cents mille dollars. Il dépense tout simplement son argent comme si ce n’était rien parce qu’il croit que ça n’en finit jamais. Et vu la personne qui m’a dit ça, c’est très probable qu’il ait de sérieux problèmes de trésorerie. »

Bien évidemment, on est quand même sur de la rumeur dont il est impossible de connaître la crédibilité. Ben Simmons a quand même gagné plus de 50 millions de dollars jusqu’à présent. Et on ose espérer que Rich Paul le conseille suffisamment bien pour l’avoir prévenu que refuser de jouer pourrait avoir des répercussions…

Mais il suffit d’avoir vu le documentaire « Broke » pour savoir que, peu importe le nombre de millions accumulés dans une carrière, un compte en banque peut très vite s’évaporer. Si c’était le cas pour lui, il serait peut-être obligé de changer de position et de rejouer…

Indépendamment de cela, on espère quoi qu’il en soit que cette situation entre les Philadelphia Sixers et l’Australien trouvera vite une issue. On peut penser ce qu’on veut des torts et responsabilités de chacun, mais c’est vraiment triste de ne pas voir un tel talent sur les parquets.

