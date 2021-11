Inapte à l’entraînement, Ben Simmons… s’entraîne

Entre la manière dont les Philadelphia Sixers l’ont traité et celle dont Ben Simmons se comporte, difficile de se faire un avis clair et définitif sur les responsabilités de chacun. Et vu les derniers développements, la situation devrait continuer à faire parler.

Il y a quelques jours, les Sixers ont mis une nouvelle fois l’Australien à l’amende. La raison ? Il avait choisi de ne pas participer au road trip de son (?) équipe. Dans le papier de The Athletic, on apprenait que la franchise assurait ne pas avoir reçu d’informations de la part de son staff médical, ni d’éventuels thérapeutes consultés par Ben Simmons sur des éléments qui l’empêcheraient de jouer ou de s’entraîner.

Pour rappel, l’entourage du joueur avait fait savoir que sa santé mentale ne lui permettait actuellement pas de s’entraîner et de jouer avec sa team. Son agent Rich Paul avait même expliqué que l’attitude des Philadelphia Sixers empirait la situation :

« Je pense sincèrement que les amendes, la mauvaise publicité et le matraquage n’étaient vraiment pas nécessaires et n’ont fait qu’empirer la santé mentale de Ben. »

Ben Simmons-Philly, les torts toujours partagés ?

Le souci, c’est que Ben Simmons s’entraînerait actuellement à l’université de St. Joseph’s. Et qu’il joue parfois avec l’équipe de la fac en scrimmage. C’est Howard Eskin, de Sports Radio 94 WIP et de Fox 29 Philly, qui relaie l’info :

« On me dit que Ben Simmons continue de s’entraîner à St Jospeh’s University. Parfois avec l’équipe des Hawks. Donc dites-moi pourquoi il ne peut pas s’entraîner et jouer avec les Sixers ? J’adorerais avoir une explication de Benjamin et son agent Rich Paul. J’imagine que jouer avec des universitaires l’aide à guérir son problème mental. »

Ben Simmons, une division interne chez les Sixers ?

L’information va forcément rajouter de la tension entre le joueur et les Philadelphia Sixers. Ces derniers, et leurs fans, pourront se poser la même question que le journaliste. Et se sentir floués. Pourquoi s’entraîne-t-il après avoir fait savoir que sa santé mentale l’en empêchait ?

De son côté, le camp du joueur ne manquera pas de faire comprendre que c’est justement l’ambiance créée par le club depuis cette fameuse fin de playoffs qui l’empêche de s’entraîner avec les Sixers.

Chaque partie aura probablement un peu raison. Mais au final, c’est juste terriblement triste qu’on en soit là…