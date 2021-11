Ben Simmons : Rich Paul s’en prend aux Sixers

Ben Simmons et les Philadelphia Sixers continuent de se renvoyer la balle. Mais sans se faire de passes. Plutôt en s’expédiant en pleine figure un médecin ball de dix kilos. Après plusieurs péripéties – mais toujours pas de retour de l’Australien – c’est maintenant Rich Paul, l’agent du joueur, qui revient à la charge pour s’en prendre aux dirigeants de la franchise.

« Je pense sincèrement que les amendes, la mauvaise publicité et le matraquage n’étaient vraiment pas nécessaires et n’ont fait qu’empirer la santé mentale de Ben. Soit vous l’aidez, soit vous déclarer publiquement qu’il ment. Et là, dans cette situation, on doit l’aider et faire passer son bien-être avant les finances. Je comprends les obligations contractuelles mais, de nos jours, on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe », confie Paul.