Ben Simmons connaît la plus grande frustration de sa carrière

Tout au long de l'été, Ben Simmons l'a clamé haut et fort : il allait retrouver son meilleur niveau. Et après des dernières années très compliquées sur le plan physique pour l'Australien, on avait envie de le croire.

Mais depuis le 6 novembre dernier, le joueur des Brooklyn Nets n'a plus foulé les parquets NBA. La faute à une nouvelle blessure au dos. Loin des terrains, l'ancien des Philadelphia Sixers a logiquement du mal à vivre cette situation.

"C'est probablement l'un des moments les plus frustrants de ma carrière, parce que je veux aider mon équipe à gagner et à être compétitive. Mais au final, c'est une chose qui fait partie du sport. Tous les matches ne sont pas promis. Les blessures arrivent.

Malheureusement, cela arrive. Pour moi, il s'agit donc de me concentrer sur ce que je peux faire maintenant et de faire ce que je peux pour revenir sur le terrain et apporter ma contribution. J'ai juste commencé à faire des choses sur le terrain, à bouger, à faire des tirs", a fait savoir Ben Simmons à ESPN.

Absent au moins jusqu'à début janvier, Ben Simmons va devoir prendre son temps pour retrouver l'intégralité de ses moyens physiques. Un combat contre son propre corps qui continue encore et encore...

