Sorti sur blessure, Ben Simmons critiqué… par son coach ?

Encore une soirée à oublier pour les Brooklyn Nets, battus par les Detroit Pistons (122-130). Et surtout encore un match fantomatique de Ben Simmons. En 20 minutes, l’ancien All-Star n’a pas marqué un seul point (3 tirs tentés, tous ratés donc). Il a distribué 7 passes décisives et perdu 3 ballons avant de sortir avec un différentiel de -12. Alors que son équipe luttait pour remonter au score contre l’une des équipes les plus faibles de la Conférence Est, l’Australien a rejoint le vestiaire avec un pépin au genou.

Les New-yorkais ont joué la veille et il est possible que la fatigue ait provoquée la douleur. Mais la franchise ne sait pas exactement à quel moment il s’est fait mal. Contrairement à TJ Warren, lui aussi sorti en cours de match, Simmons n’a pas pris un coup. Il s’agirait d’un gonflement du genou, comme l’explique son coach Jacque Vaughn.

Jacque Vaughn is done with beating around the bush with Ben and seems to take shots at him here. pic.twitter.com/Sk35AWqfXz

— Prince (@princengy) January 27, 2023