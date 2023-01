Ben Simmons, il est l’heure de faire bien plus

13 passes décisives, 9 rebonds, 2 interceptions... et 0 point (à 0/3 aux tirs). Voici la ligne des statistiques de Ben Simmons face aux Boston Celtics (98-109). Même sans marquer, l'Australien a eu un impact positif sur ce match.

D'ailleurs, l'intérieur a été tout simplement le seul joueur de son équipe à terminer la partie avec un différentiel positif : +10. Un bon signe. Mais il y a, encore et encore, le même problème chez le talent de 26 ans. Un manque d'agressivité absolument rédhibitoire au plus haut niveau.

Même en étant associé à Kevin Durant et Kyrie Irving, le natif de Melbourne va devoir se faire violence. Notamment en Playoffs. Mais même en saison régulière, il doit faire plus. D'autant plus pendant la période sans KD, actuellement à l'infirmerie...

Ben Simmons doit attaquer le cercle

Car en l'absence de la superstar de 34 ans, le jeu offensif de Brooklyn n'a pas été compliqué à lire pour Boston. Ainsi, l'attention de la défense des Celtics s'est concentrée sur un homme : Irving. De son côté, Simmons a eu le luxe d'évoluer avec des espaces plus importants.

Et il en a donc profité pour réaliser de bons décalages. Avec sa vision de jeu et sa qualité technique, l'Australien fait du bien à la création. Mais pour créer, il doit aussi incarner une menace sur le plan individuel. Mais il a décidément du mal à se faire violence.

Une attitude qui peut passer en saison régulière quand KD et Irving affolent les compteurs. En Playoffs, on peut en douter... Et encore moins dans une période sans KD.

"J’ai probablement trop trouvé mes coéquipiers. Je dois probablement marquer mes propres points, me mettre en action, ce que je n’ai pas fait. Ce que je dois faire sans Kevin Durant sur le parquet ? M’affirmer, être agressif et avoir toujours à l’esprit que mon équipe en a besoin. Je pense que j'abandonne le ballon beaucoup trop souvent alors que je sais qui je suis, je sais que je dois aller au panier, marquer des points. Et cela va aussi aider mes coéquipiers à les faire avancer", a reconnu Ben Simmons devant les médias.

Bon, déjà, Ben Simmons se montre lucide. Il sait qu'il doit en faire plus. Et il peut. Car même sans être très adroit, il peut clairement provoquer en attaquant le cercle. Ce n'est pas normal pour un joueur avec son statut, 2ème option derrière Irving en l'état, de terminer un match avec 3 tirs tentés.

Dans l'histoire, il pourra toujours se vanter d'être devenu le 18ème joueur de la NBA à distribuer au moins 13 passes décisives sans inscrire le moindre point. Comme un certain Jacque Vaughn, son coach, en avril 2006.

Ben Simmons est bon, mais c’est toujours l’angoisse sur la ligne

La priorité à la défense

Avec ce "record" commun, Vaughn est donc bien placé pour conseiller Simmons. Et contrairement à ses prédécesseurs, l'entraîneur des Nets n'a pas l'intention de le pousser à se faire violence sur le plan offensif.

Il faut dire que jusqu'à maintenant, ses collègues ont échoué à le transformer. Du coup, Vaughn veut mettre l'accent sur les qualités défensives de son joueur. Et visiblement, il est ensuite prêt à vivre avec les lacunes offensives du #1 pick de la Draft 2016.

"Je pense qu’il a permis aux gars d’avoir des tirs tout au long de la soirée. Je me concentre sur l’aspect défensif avec Ben, sur son impact sur le parquet sans Kevin. Ben doit être capable de protéger le cercle. Ben doit représenter une force pour nous sur le plan défensif. De cette manière, nous pouvons jouer 'small', avec trois extérieurs. Comme ça, autour de lui, il y a des tireurs. Nous devons donc profiter de sa force sur le plan défensif, et j'espère qu’il pourra aussi mettre quelques tirs, cela nous aidera", a tout de même précisé Jacque Vaughn.

En résumé, laisser Ben Simmons être lui-même. Sur le papier, il s'agit d'une belle philosophie. Mais peut-elle vraiment gagner un titre ? Encore une fois, dans des circonstances "normales" de saison régulière, il n'y a aucun problème avec cette "stratégie" en l'entourant de Kevin Durant et Kyrie Irving.

Mais en Playoffs ? La question pourrait se poser. Après, Vaughn utilise peut-être simplement la méthode douce pour mettre son joueur dans les meilleures conditions. En se concentrant sur ses tâches défensives, il parviendra peut-être à se libérer offensivement.

Sans KD, les Nets en ont clairement besoin. Et pour viser loin aussi...

Pour relancer les Nets, Jacque Vaughn a piqué les égos