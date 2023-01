Les résultats de la nuit en NBA

Thunder @ Sixers : 133-114

Celtics @ Nets : 109-98

Bucks @ Heat : 102-108

Hornets @ Raptors : 114-124

Cavs @ Blazers : 119-113

Mavs @ Lakers : 119-115, après deux prolongations

Podcast #72 : Lakers/Grizzlies, qui peut prétendre à quoi ?

- Les Mavs ont dû s'arracher pour l'emporter chez les Lakers. Il a falllu deux prolongations et des grosses performances de Luka Doncic et Christian Wood pour que Dallas ne reparte pas de Los Angeles la queue entre les jambes.

Doncic a fini en triple-double (35 points, 14 rebonds, 13 passes) avec 53 minutes au compteur, pendant que Wood était un lieutenant parfait et même décisif en prolongation, notamment sur le plan défensif. L'ancien joueur de Detroit et Houston a posé 24 points, 14 rebonds, 6 passes et 5 contres à 10/17.

Doncic avait égalisé à 3 points dans la dernière minutes du 4e quart-temps pour priver les Lakers de la victoire. LeBron James (24 pts, 16 rbds, 9 pds) et Russell Westbrook (28 pts) ont posé des problèmes aux Mavs, mais le King a manqué un peu d'adresse (9/28) et de jus sur la fin.

Même si elle n'a rien de honteux, cette deuxième défaite de rang pour les Lakers les replonge au 13e rang à l'Ouest, à une victoire du top 10.

- On vient à peine de débuter la deuxième partie de saison, mais on n'imagine pas une autre équipe que Boston finir en tête de la Conférence Est. Les Celtics ont solidifié leur première place en disposant de Brooklyn, l'un de leurs poursuivants les plus sérieux. Sans Kevin Durant, les Nets ont tout de même été vaillants et ont poussé les C's, privés eux de Jaylen Brown, à être sérieux jusqu'au bout.

Face aux efforts de Kyrie Irving (24 pts) dans le 4e quart-temps, Boston a opposé sa défense, son collectif et... son banc. Malcolm Brogdon (16 pts) et Payton Pritchard (9 pts) ont sonné la charge au début de l'ultime période pour permettre à leur équipe de se diriger vers la victoire.

- Si Boston a creusé l'écart, c'est aussi parce que Milwaukee et Philadelphie ont perdu :

Les Bucks avaient décidé de se passer de Giannis Antetokounmpo, en plus des absents Khris Middleton, Grayson Allen, Serge Ibaka et Joe Ingles pour affronter Miami. Le Heat, qui a joué sans Kyle Lowry et Tyler Herro, a profité de l'aubaine. Gabe Vincent a signé son meilleur match offensif en NBA (28 pts) pour épauler Bam Adebayo (24 pts, 12 rbds) et Miami est sorti vainqueur de cette partie.

(24 pts, 12 rbds) et Miami est sorti vainqueur de cette partie. Les Sixers, eux, ont été surpris à la maison par le Thunder. Le terme surprise est peut-être un peu exagéré, tant prendre 37 points et une grosse performance de Shai Gilgeous-Alexander est devenu monnaie courante pour les adversaires d'OKC. Malgré Joel Embiid (30 pts, 10 rbds) et James Harden (24 pts, 15 pds), Philadelphie a été décevant et, en dépit d'un comeback dans le 4e, n'a pas été à la hauteur.

- Cleveland, en revanche, va commencer à se dire qu'il y a peut-être mieux à aller chercher que le top 4. Les Cavs ont fait preuve de beaucoup de sang froid sur le parquet de Portland, en survivant aux 50 points de Damian Lillard et en gérant mieux le 4e quart-temps et le money time que leurs hôtes.

A 109-109 à 2 minutes de la fin, Donovan Mitchell (26 pts) a réussi trois actions de classe pour faire virer son équipe en tête : deux paniers en drive sur des passes de Darius Garland et une interception avec alley-oop pour Evan Mobley. L'arrière All-Star a inscrit 6 points et une passe en 1 minute pour plier l'affaire.

Les Cavs ne sont plus qu'à une victoire de Brooklyn, 2e, et ont ce qu'il faut pour retrouver un statut de dauphin qu'ils ont occupé un peu plus tôt dans la saison. Portland, pour sa part, n'arrive plus à gagner et reste sur 5 défaites consécutives.

- Le bruit d'un lifting important avant la deadline commençait à courir du côté de Toronto. Tous les problèmes ne sont pas réglés, mais les Raptors sont allés chercher une troisième victoire de suite contre Charlotte cette nuit. Pascal Siakam (35 pts), Scottie Barnes (21 pts) et leurs coéquipiers ont dominé du début à la fin pour valider leur première série de la sorte en NBA cette saison.

Les 32 points de LaMelo Ball et le double-double de Mason Plumlee (16 pts, 15 rbds à 6/6) n'a pas suffi pour les Hornets.